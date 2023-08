Sergio Rico: la verità sul ritorno in campo

Mesi e mesi dopo il suo gravissimo incidente, il calciatore ha avuto il via libera dei medici per tornare a casa. Non certo per riprendere la vita di tutti i giorni, ma per cominciare un lungo e necessario periodo di riabilitazione tra le mura domestiche.

Una notizia importante che ha riacceso le speranze nel cuore di tutti i suoi tifosi, anche se per il momento ipotizzare anche solo lontanamente un ritorno in campo di Sergio Rico appare molto azzardato. E non solo perché i mesi trascorsi a letto hanno determinato una perdita di massa muscolare da parte dell’atleta.

Avendo subito un colpo alla testa, sarà necessario valutare gli effettivi miglioramenti dovuti al suo periodo di recupero, nonostante già in questi giorni siano stati fatti grandi passi avanti. Intanto, l’ex Siviglia e Maiorca è in queste ore tornato comunque sui social per ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto e che gli sono stati vicini. Compresi la sua compagna, Alba Silva, che non lo ha mai abbandonato nemmeno per un secondo nel periodo più difficile della sua vita.