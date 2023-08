Juve, il rinforzo scudetto lo manda il Bayern Monaco: operazione super

Juve, il rinforzo scudetto arriva da Monaco. Fare mercato vuol dire anche avere la capacità di andare a scoprire opportunità in casa d’altri e la Juventus ne ha scoperta una ghiottissima.

La necessità aguzza l’ingegno. E in questo mercato Cristiano Giuntoli avrà dovuto fare ampio ricorso al suo ingegno, date le indiscutibili necessità che attanagliano la Juventus in questo momento non felice della sua storia.

Non manca molto al termine della sessione estiva del calciomercato e la Juventus ha ancora molto da chiedergli. Operazioni in uscita, così come quelle in entrata, esigono decisioni rapide. Si scandaglia il mercato alla ricerca di occasioni irripetibili che possano permettere la chiusura di vantaggiose operazioni. Giuntoli è sempre alla ricerca, tra le altre cose, di un centrocampista di qualità da regalare a Massimiliano Allegri.

Profili come Habib Diarra e Khéphren Thuram rimangono sempre in cima alla lista dei desideri del direttore tecnico bianconero. Profili seguiti dai più importanti club europei e dai costi elevati, soprattutto il centrocampista figlio d’arte.

Ai due talenti transalpini si potrebbe però aggiungere presto un altro giovane dalle grandi potenzialità. La Juventus è interessata al centrocampista olandese del Bayern Monaco, classe 2002, Ryan Gravenberch. E tra i tre, forse, è in questo momento il più ‘fattibile’.

Juve, il rinforzo scudetto arriva da Monaco

190 centimetri per un centrocampista che in molti hanno definito il ‘Nuovo Pogba’. Scuola Ajax, Gravenberch è passato dalla formazione di Amsterdam al Bayern Monaco lo scorsa estate per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Ma la stagione passata non ha regalato al giovane centrocampista le soddisfazioni tanto attese.

Il tecnico bavarese Tuchel ha effettuato altre scelte e anche per la prossima stagione le previsioni non sono più rosee per l’orange. Per questo ha richiesto ai dirigenti tedeschi di essere ceduto per poter tentare una nuova avventura. E gli estimatori per lui, anche dopo una stagione dove gli scuri sono stati decisamente superiori ai chiari, non sono diminuiti.

Il Liverpool di Jurgen Klopp è ritornato prepotentemente alla carica per il centrocampista olandese. I Reds hanno perduto Oxlade-Chamberlain, Milner e Keita arrivati a scadenza di contratto, e l’impalpabile Arthur Melo per fine prestito. Sono arrivati Mac Allister e Szoboszlai, ma ancora qualche pedina risulta necessaria.

I Rossi di Liverpool potrebbero pertanto rappresentare un pericolo concreto per la Juventus. Il tempo a disposizione non permette certo lunghe riflessioni anche perché la concorrenza non ha le preoccupazioni economiche che assillano invece la Juventus. Diarra, Thuram e Gravenberch. È l’ora delle scelta definitiva per Giuntoli.