Elodie bollente in total black, le curve sono stratosferiche

Ancora uno scatto mozzafiato da parte di Elodie che questa volta si è mostrata in tutta la sua bellezza a fine concerto.

Estate di grandi successi musicali per l’artista romana Elodie che, invece di andarsene in vacanza, quest’estate ha preferito far compagnia al suo pubblico portando il suo nuovissimo tour in giro per l’Italia.

La cantante sembra perciò non essere stata minimamente scalfita dal gossip che ha visto il protagonista il suo storico ex fidanzato. Elodie è stata per anni insieme al collega Marracash e i fan della coppia sperano ancora oggi che possano tornare insieme.

La loro relazione è stata travolgente e anche se l’amore è finito, almeno apparentemente, i due artisti sono rimasti in ottimi rapporti. Chissà però se la nuova relazione del suo ex potrà in qualche modo cambiare gli equilibri.

Proprio in questi giorni il rapper ex fidanzato di Elodie è stato avvistato in Sicilia insieme alla modella e influencer Assia Pesenti. Al momento i rumor non sono ancora stati confermati o smentiti ma se una cosa è certa è che ad Elodie, ad oggi, non è importato assolutamente nulla di come ha passato la sua estate Marracash.

La cantante romana è stata troppo impegnata ad apparire in tutto il suo splendore durante gli ultimi spettacoli. Oltre che a godersi la sua, di relazione, con il motociclista Andrea Iannone.

Elodie incanta la Sardegna: le foto a fine concerto sono da non credere

I fan non hanno davvero dubbi, per quanto attraente possa essere la nuova fiamma di Marracash, non sarà mai paragonabile ad Elodie. Considerata sin dalle sue primissime apparizioni sul piccolo schermo, arrivate grazie alla partecipazione ad Amici, una delle cantanti più sexy in circolazione.

Scettro conferitogli dai fan con il passare del tempo, specialmente oggi. Elodie ha ormai più di trent’anni e può mostrare un fascino assolutamente maturo. Specialmente se vestita di un abito totalmente nero che mette in risalto le sue pericolose curve.

Proprio l’artista dopo lo show di Olbia al Red Valley Festival, ha preso in mano il cellulare e si è fatta immortalare in tutta la sua bellezza al termine dello spettacolo. Elodie si è così mostrata ancora con il sudore addosso e con il volto un po’ provato dal concerto, nonostante questo è risultata ancora una volta particolarmente sensuale.

Non c’è niente da fare, è davvero difficile vedere la cantante scomposta. Al di là della posa il risultato sarà sempre lo stesso: Elodie Di Patrizi è troppo bella per essere vera.