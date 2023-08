Inter-Monza, rischio slittamento per il match: il motivo

La Serie A è iniziata già con tanti gol con uno strepitoso Victor Osimnhen. Attenzione alla sfida Inter-Monza: slittamento per la gara, ecco perché

La nuova stagione sportiva in Italia è appena iniziata, ma già sono arrivate le prime notizie a sorpresa. Il match tra Inter e Monza è a forte rischio slittamento per una dinamica davvero curiosa. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio con la news dell’ultim’ora che ha fatto il giro dei social mettendo in agitazione i tifosi nerazzurri e brianzoli. Ecco la ricostruzione di ciò che è successo nel pre-gara.

Finalmente è iniziata la Serie A. Un’altra stagione tutta da vivere con Napoli ed Inter già in campo alla prima giornata, ma i nerazzurri potrebbe vedere slittato l’orario del match contro il Monza. Simone Inzaghi ha optato per la nuova coppia d’attacco composta da Thuram e Lautaro Martinez, mentre per Palladino chance dal primo minuto per Maric. L’attaccante croato non gioca da un anno: ecco il colpo di scena per la formazione brianzola con Petagna pronto a dire addio subito per sposare un nuovo progetto entusiasmante.

Inter-Monza, il motivo del possibile slittamento

A breve si conoscerà l’ufficialità del fischio d’inizio, ma cos’è successo in queste ore davvero frenetiche? Ecco la ricostruzione della vicenda a pochi minuti da Inter-Monza.

Pochi minuti fa è stata diffusa la notizia di un possibile slittamento della sfida tra Inter e Monza. Il pullman della compagine brianzola, allenata da Raffaele Palladino, si è trovato nel traffico a causa di un grave incidente sulla A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni. L’allarme è rientrato con Petagna e compagni che sono arrivati a San Siro seppur in estremo ritardo: il fischio d’inizio non dovrebbe essere modificato. A breve ci saranno novità importanti per capire la dinamica.

Le due squadre scenderanno in campo per effettuare il consueto riscaldamento pre-partita in modo da essere pronti per debuttare nella nuova stagione. L’Inter proverà a ripartire forte per lottare nuovamente per lo Scudetto con il Napoli già vittorioso a Frosinone nel match inaugurale. Un’altra prova di forza della squadra di Rudi Garcia, che non ha assolutamente dimenticato come si fa a vincere. Ora i nerazzurri sono subito chiamati al botta e risposta a distanza. Tante novità per Simone Inzaghi che ha chiesto a gran voce un nuovo difensore per la difesa a tre, suo marchio di fabbrica.