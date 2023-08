DAZN gratis, l’ultima offerta è imperdibile: chi può usufruirne

Il campionato è iniziato con una nuova offerta di Dazn che permetterà agli italiani di usufruire di un importante sconto per la Serie A.

Una mossa da parte di Dazn che arriva proprio a sorpresa, andando così a benedire l’inizio della stagione 2023-24. Seguire tutte le gare del campionato con un forte sconto è da sempre l’obiettivo dell’utenza, che non vorrà perdersi nemmeno un minuto di gioco in campo.

La Serie A ha svelato le sue carte con i primi anticipi, aprendo così un campionato che sarà ricco e appassionante probabilmente sino all’ultima giornata. Si è assottigliata un po’ la differenza in testa e anche in zona salvezza, tutto a vantaggio dello spettacolo in campo.

Così come sarà vantaggioso per buona parte del pubblico seguire la Serie A su Dazn. L’emittente punta sempre ad allargare il suo bacino d’utenza con nuovi clienti. A loro è dedicata un’offerta che sta facendo discutere. Potrebbe essere per molti quella giusta… facendo cadere anche la ritrosia dell’abbonamento.

Una sinergia commerciale permetterà addirittura di risparmiare due mesi di abbonamento, una cifra interessante che potrà servire per ben altro. L’opzione incuriosisce e potrebbe essere utile per tante persone che cercano un servizio bancario e, allo stesso tempo, anche il modo per vedere la Serie A senza spendere troppo.

Dazn, un’offerta spiazza il pubblico

C’è una sinergia di Dazn con Banca Sella, aprendo un conto online sarà a disposizione un abbonamento gratuito di due mesi a Dazn Standard, con il quale cominciare ad assaporare tutte le emozioni del campionato.

Il conto online promuove così questa iniziativa. Conto Sella Start punta a unire la passione degli italiani con la praticità nelle operazioni quotidiane. Il conto costerebbe poi 1,50 euro al mese (gratuito per i primi tre mesi), con la possibilità di prelevare dai bancomat di tutta Italia senza spese, nonché bonifici senza alcun costo.

Un risparmio rispetto alla concorrenza fisica, che può essere sommato a quanto si potrà risparmiare con due mesi gratis di Dazn Standard: ovvero 61,98 euro. Una cifra da mettere nel salvadanaio, riuscendo comunque a seguire tutto il meglio del campionato e non solo.

Sull’emittente è possibile anche seguire i campionati esteri e la Serie B, nonché tutti gli altri sport con grande spazio in particolar modo per il tennis. Una news che sicuramente mette di buon umore quanti sono pronti ad attivare il canale sportivo, riuscendo anche a risparmiare qualcosa… magari per vedere proprio qualche partita allo stadio.