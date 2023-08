Salta l’affare con la Juve, che beffa per Allegri: i dettagli

La Juventus dovrà farsene una ragione ma il giocatore che voleva andrà altrove, Allegri è rimasto beffato! Ecco i dettagli.

Una delle piste a cui Giuntoli stava lavorando in queste settimane calde di calciomercato è probabilmente naufragata. Salta così l’affare con la Juventus. Beffato Allegri che non avrà a sua disposizione il calciatore che aveva tanto sperato. Il tecnico bianconero dovrà farsene una ragione e virare su altri obiettivi.

Una delle zone del campo in cui c’era maggiore necessità di intervento in casa Juve è il centrocampo. Da sempre Allegri ha indicato come quella zona dove acquistare un top di qualità, sempre rientrando nella politica di contenere le spese a causa dell’anno lontano dalle coppe e tutti i guai finanziari che ha portato la vicenda plusvalenze.

L’obiettivo era chiaro: prima sfoltire la rosa, poi investire. E farlo possibilmente sul centrocampo dove si è corti anche numericamente. Tutto ruota intorno a Pogba che però al momento, pur avendo dato segnali di crescita, non appare ancora un calciatore in grado di garantire la continuità necessaria a una squadra che punta ai massimi traguardi.

Per questo motivo il tecnico aveva insistito per avere un rinforzo, possibilmente prima dell’inizio della stagione. Accontentarlo non è stato possibile, e adesso anche un possibile obiettivo per gli ultimi giorni di mercato sembra essere saltato definitivamente.

Salta l’affare con la Juve, Allegri beffata

Uno dei giocatori su cui la dirigenza piemontese era al lavoro è Sofyan Amrabat. Il giocatore della Fiorentina lascerà con ogni probabilità il club viola. Ha manifestato la volontà di partire dopo tre stagioni in Toscana. Al momento però, ad una decina di giorni dallo stop del mercato, non è ancora arrivata l’offerta che convince tutte le parti.

Non è esclusa, dunque, nemmeno la permanenza a Firenze come dichiarato da Pradè negli ultimi giorni. Più in generale se dovesse arrivare l’offerta giusta di un top club il giocatore partirà, altrimenti resterà professionalmente in maglia viola pronto a dare una mano.

In questa intricata situazione voleva inserirsi la Juve, che resta alla finestra ma non accelera per la politica dei costi. Il centrocampista marocchino è comunque un obiettivo ma il prezzo fissato dalla Fiorentina, ovvero almeno 30 milioni di euro, al momento è un ostacolo. Ad ogni modo il club bianconero rischia di restare beffato perché c’è da registrare un nuovo interesse.

Si tratta del Liverpool che ha bisogno di un nuovo centrocampista dopo che l’affare Caicedo è sfumato. Nelle scorse ore, secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ci sarebbero stati i primi contatti tra Liverpool e Fiorentina. Ricordiamo però che sul club, oltre alla Juve, c’è sempre anche il Manchester United. Possibile un’asta tra i due club di Premier? Intanto i bianconeri sembrano essersi defilati.