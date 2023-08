Roma, nuovo tecnico in panchina: tocca a lui

Mourinho non sarà presente in panchina per sostenere la sua squadra. Ci sarà dunque un altro volto che a Roma tutti conoscono bene.

Il campionato è iniziato, e la Roma è tra i tanti club che dovrà stabilire i propri obiettivi stagionali quanto prima. Lo scorso anno la stagione si è conclusa con un finale dal retrogusto amaro. Questo per via della finale di Europa League persa contro il Siviglia, che grazie alla vittoria raggiunta contro i giallorossi ha messo le mani sul suo settimo successo nella competizione.

Insomma, la stagione in fase di avvio dovrà essere giocata sulla stessa linea, per i tifosi romanisti. Con la speranza, dalle parti della Capitale, che il successo europeo possa finalmente arrivare. Le premesse a livello qualitativo sono ovviamente molto positive, ma mancano ancora alcuni nomi riempitivi per i reparti. Ad ogni modo il tempo per pensarci sarà poco, almeno per i prossimi giorni.

I giallorossi dovranno infatti inaugurare il campionato scontrandosi con la Salernitana, squadra che nella scorsa annata si è resa protagonista di un rush finale sofferto ma vincente. Per via della squalifica che il tecnico portoghese ha rimediato verso la fine dello scorso campionato, periodo coincidente con quello citato poche righe sopra, l’esordio in campionato avverrà senza di lui.

José Mourinho non ci sarà per la partita contro il club campano. E anche il suo vice non sarà presente. Situazione piuttosto surreale, considerando che in caso di squalifica subentra sempre il cosiddetto “allenatore in seconda”. Questa volta si farà dunque un’eccezione, che tutti i tifosi giallorossi apprezzeranno sicuramente.

Chi sostituirà Mourinho?

Possiamo essere certi che anche il diretto interessato apprezzerà questa grande occasione, per ragioni scontate. Il nome che affiancherà i giocatori durante il loro esordio stagionale è infatti un nome ben noto a tutti i tifosi della Capitale. A prescindere dalla loro fazione di appartenenza.

Per poter garantire un esordio con i fiocchi a un pubblico che, come sempre, ha risposto presente, e in massa, all’appuntamento con la prima gara stagionale, la Roma ha deciso di riportare in panchina un personaggio caro a tutti i romanisti, uno dei simboli di un’epoca vincente per i colori giallorossi.

José Mourinho sarà sostituito da Bruno Conti, storica bandiera del club della Roma. A proposito di questa gentile (e obbligata) concessione, il padre dell’ex centrocampista Daniele Conti si è detto onorato di rivestire questo ruolo.

Seppur in maniera temporanea ovviamente. Ma sedere su una panchina prestigiosa, anche se per soli 90 minuti, è un onore a prescindere dalla sua durata. I tifosi non vedono l’ora di vederlo all’opera, sperando che possa trasmettere ai giocatori ciò che il tecnico lusitano è in grado di trasmettere attimo dopo attimo.