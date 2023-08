Clamoroso Mbappé, può succedere l’impensabile: i tifosi già sognano

Nuova ennesima svolta nel caso Mbappé: l’attaccante francese è al centro di mille voci di mercato, ma ora si apre una nuova pista.

Kylian Mbappé può essere protagonista ancora di una straordinaria storia di mercato. Il giocatore del PSG vive una situazione molto delicata a causa del contratto in scadenza nel 2024. Ma qualcosa sta cambiando, per l’ennesima volta.

Ormai riconosciuto da anni come uno dei migliori giocatori del mondo, Kylian per il PSG rappresenta un vanto, ma anche un patrimonio da proteggere: per questo, l’estate in corso è stata particolarmente movimentata.

Come ormai ben noto, il contratto del francese è in scadenza nel 2024 ed il club non ha nessuna intenzione di perderlo a parametro zero avendo scongiurato questa possibilità solo un anno fa. Il giocatore, a inizio estate, ha comunicato formalmente di non essere intenzionato ad esercitare il rinnovo automatico fino al 2025 e per questo è stato messo fuori rosa.

Ora, però, ci sono sviluppi che, fino a poche settimane fa, parevano impensabili. La tribuna della gara d’esordio è evidentemente servita. Questa situazione non fa bene a nessuno, e le parti in causa starebbero trovando un’intesa per riuscire a superare le difficoltà delle ultime settimane.

Mbappé, estate movimentata: possibile svolta nel suo futuro

La situazione è molto chiara, ma anche altrettanto complicata. Kylian Mbappé ha firmato un anno fa un rinnovo col PSG fino al 2024 con opzione per il 2025. Questa decisione è giunta dopo essere stato ad un passo dalla firma con il Real Madrid come calciatore a parametro zero, con tanto di telefonata a Florentino Perez per “scusarsi”.

Come anticipato, però, il numero 7 dei parigini ha comunicato la propria volontà di non esercitare l’opzione per il prolungamento. Il club, di conseguenza, lo ha messo fuori rosa escludendolo dai convocati per la tournée in Giappone. Mbappé ha anche saltato la prima gara di campionato, anche se è stato immortalato in tribuna e negli spogliatoi. Questi, forse, sono stati i primi segnali di disgelo, che è stato poi ufficializzato poco dopo.

In seguito ad un dialogo definito costruttivo, la società ha deciso di reintegrare il giocatore in gruppo (per la felicità di Luis Enrique). Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia, questo sarebbe l’antipasto ad uno scenario clamoroso che sta facendo sognare i tifosi del PSG: ci sarebbe uno spiraglio per un nuovo rinnovo di contratto.

Come tutti sanno, il sogno di Mbappé è quello di indossare la maglia del Real Madrid. Il PSG, ovviamente, non intende assolutamente lasciarlo partire a parametro zero, soprattutto per un club “nemico” come i Blancos. Per questo motivo, i parigini starebbero lavorando intensamente per prolungare di due anni l’accordo con il loro fuoriclasse. L’attaccante, dopo aver fatto muro, starebbe aprendo a questa possibilità.

Saranno settimane importantissime per il futuro di uno dei giocatori più forti del mondo, che intanto è pronto a vivere un’altra annata con il PSG. Il Real Madrid, almeno per ora, può aspettare, anche se Florentino Perez continua a sognare di portare il giocatore in Spagna fra un anno.