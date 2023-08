Ormai è deciso: va via subito. Un paio di giorni dividono la Juventus dall’esordio in campionato e pochi giorni dal termine del calciomercato che dovrà dare delle risposte certe.

La Dacia Arena di Udine è il teatro prescelto per la prima esibizione ufficiale della nuova Juventus. Nuova per quanto riguarda la struttura societaria, nonché per l’arrivo del nuovo direttore tecnico, Cristiano Giuntoli. Decisamente meno nuova per quanto riguarda le novità in organico.

Soltanto Timothy Weah, infatti, rappresenta il fronte acquisti della società bianconera fino a questo momento. Alla Continassa, sul tavolo del Football Director vi sono ancora numerose cartelle. Ciascuna rappresenta una trattativa da chiudere, in entrata o in uscita. Trattative che non riguardano soltanto le possibili maxi-operazioni Vlahovic-Lukaku o Domenico Berardi ma anche profili soltanto apparentemente secondari.

Sono in particolare le trattative che riguardano giocatori giovani, la maggior parte dei quali appartenenti alla Next Gen, che nell’ultimo anno ha fornito l’immagine migliore di un progetto nato ormai diversi anni fa. Nella stagione più difficile, quella passata, i giovani della Next Gen hanno infatti rappresentato un’ancora di salvezza indispensabile a Massimiliano Allegri, quando infortuni e malanni di ogni tipo hanno falcidiato la squadra.

I giovani hanno, e avranno, un peso sempre maggiore nella nuova Juventus. L’acquisto del grande talento uruguaiano Facundo Gonzalez spinge esattamente in questa direzione. Anche per il giovane difensore vi è infatti una trattativa in corso.

Juve, è deciso: va via subito

Facundo Gonzalez è arrivato soltanto qualche settimana fa. Difensore centrale, classe 2003, si è laureato Campione del Mondo Under 2o con la nazionale dell’Uruguay. Profilo seguito da diversi club europei, è il primo grande colpo “alla Giuntoli” dell’era Giuntoli.

La Juventus sta valutando insieme al difensore, così come avviene per ciascuno delle giovani speranze bianconere, quale possa essere la migliore opportunità per fargli accumulare minuti ed esperienza nel calcio italiano. Appena arrivato in Italia per Facundo Gonzalez si è immediatamente formata una lunga lista di squadre che lo hanno richiesto alla Juventus in prestito.

Nonostante tra i loro vi fossero diversi club di Serie A la scelta della Juventus e della giovane promessa sudamericana è caduta su una formazione di Serie B. Una delle migliori del campionato cadetto appena iniziato. Probabilmente la più prestigiosa: la Sampdoria. Prestito secco, questa la formula grazie alla quale Facundo Gonzalez sbarcherà all’ombra della Lanterna.

In questa sua prima esperienza italiana sarà guidato da una stelle della Juventus del recente passato, il “Maestro” Andrea Pirlo. Un’accelerata alla trattativa voluta espressamente dal tecnico bresciano. La migliore scelta per la Juventus, l’opportunità più avvincente per il talentuoso difensore.