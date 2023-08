Scambio e soldi alla Juve: la Roma mette la freccia

Juve e Roma potrebbero arrivare a un accordo clamoroso in questa fase del mercato: la situazione.

Mancano pochi giorni alla conclusione delle trattative di calciomercato e i principali club di Serie A stanno tentando di risolvere le loro rispettive problematiche interne. Per la Roma, ad esempio, la priorità è la nuova punta dato che Belotti non è ritenuto affidabile da Mourinho.

Mentre il profilo di Marcos Leonardo, attaccante del Santos, continua a essere al centro delle indiscrezioni di mercato, tra mille difficoltà, la Roma è alla disperata ricerca di un attaccante esperto e che conosca a menadito la Serie A: dall’infortunio di Tammy Abraham in poi l’attacco giallorosso ha stentato a decollare e oggi deve essere per forza di cose rafforzato in vista dell’esordio in Serie A.

Affrontare un campionato senza una punta in grado di mettere a segno quanti più gol possibile è un rischio che la Roma non può correre. Nelle ultime ore stanno salendo le quote di un profilo che alla Juventus, sebbene sia stimato da Massimiliano Allegri e dai compagni, potrebbe dire addio senza far troppo rumore.

Certo, si tratta comunque di un calciatore che a Torino reputano prezioso, e che non verrebbe lasciato partire per un’offerta ritenuta non all’altezza. Ma i giallorossi ci stanno provando e, visti i buoni rapporti tra i due club, non è detto che l’affare non possa chiudersi nei prossimi giorni.

Juve-Roma, spunta il nome di Kean

Il profilo di Kean, di recente accostato al Milan, potrebbe essere al centro dei colloqui tra Roma e Juventus con la Vecchia Signora che non avrebbe problemi a trattare con la controparte romanista.

Il centravanti di Vercelli come detto è molto stimato da Allegri ma è chiaro che di fronte a una offerta importante non avrebbe problemi ad acconsentire alla cessione dell’italiano, come è capitato altre volte in passato quando il classe 2000 ha giocato in prestito all’Everton e Paris Saint Germain.

Le due società dovranno lavorare soprattutto sulla formula da attuare in quanto la Juventus è stata sempre chiara: niente prestito con diritti di riscatto, ma solo cessione a titolo definitivo dal valore di 30 milioni di euro. Ebbene su questo aspetto si potrebbe intavolare una discussione con la Roma che, al contrario, opterebbe per la soluzione soldi più contropartita tecnica per convincere la Vecchia Signora.

Stando agli ultimi rumor di mercato, la società giallorossa potrebbe mettere sul piatto il nome di Giacomo Faticanti per abbassare le pretese bianconere. Trattativa ancora agli albori, ma Kean potrebbe essere convinto dalla titolarità quasi certa almeno fino al recupero definitivo di Tammy Abraham, cosa che avverrà probabilmente solo nel 2024. Tutto dipende dalla Juventus che considera Kean importante anche per la questione liste in quanto il bianconero è un prodotto del settore giovanile.