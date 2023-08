Juve: colpo a sorpresa, arriva dalla Spagna

La Juventus continua la ricerca di un attaccante. Il nome in pole position è quello di Berardi, ma la sorpresa potrebbe arrivare dalla Spagna.

Per la Juventus è il giorno dell’esordio in campionato, ma le trattative sono diverse e Giuntoli nel giro di qualche giorno potrebbe piazzare un colpo molto importante nel reparto offensivo.

Si è parlato molto di Berardi, ma il Sassuolo non ha nessuna intenzione di cedere il passo e per questo motivo la Juventus sta valutando un’altra opzione di calciomercato dalla Spagna. Si tratta di una pista da seguire con attenzione considerando che nel giro di poco tempo sono attese delle novità molto importanti.

Juventus: nuova idea per l’attacco, arriva dalla Spagna

Inutile dire che la situazione Berardi potrebbe portare la Juventus a compiere altre scelte. Il Sassuolo non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro e difficilmente i bianconeri forzeranno la man considerando che c’è un contratto tra lui e i neroverdi. Per questo motivo si valutano altri profili e le decisioni saranno prese nel giro di davvero in poco tempo. L’obiettivo di Giuntoli in questo momento è quello di chiudere il prima possibile la trattativa per dare ad Allegri un rinforzo importante.

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, la nuova idea per l’attacco della Juventus è quella di Luiz Henrique del Betis. Un nome che Giuntoli conosce bene considerando che lo seguiva per il Napoli. Si tratta di un nome importante ed una trattativa di calciomercato potrebbe essere iniziata in questo calciomercato. E vedremo alla fine quale sarà la scelta definitiva.

Non è da escludere neanche che la Juventus non faccia nessuna operazione sul calciomercato. Insomma, sono in corso tutte le riflessioni e le decisioni verranno prese solamente nel giro di qualche giorno. Una cosa è certa: il giocatore interessa e il Betis potrebbe non opporsi alla sua cessione.

Calciomercato Juve: Luiz Henrique piace ai bianconeri

Luiz Henrique potrebbe essere il colpo a sorpresa della Juventus in questi giorni di calciomercato. Si tratta di una operazione da seguire con attenzione e nelle prossime ore sono attese delle novità importanti in questo senso. Come detto in precedenza, stiamo parlando di un calciatore che Giuntoli ormai segue da tempo e non è da escludere un tentativo per cercare di arrivare ad una intesa.