Lukaku: a fari spenti si avvicina la big di Serie A

L’ex bomber nerazzurro è ancora ‘prigioniero’ del Chelsea: si fa silenziosamente avanti la pretendente che non ti aspetti.

Per raccontare compiutamente la parabola di Romelu Lukaku, probabilmente non basterebbe nemmeno lo spazio che normalmente si dedica ad una pubblicazione scientifica. Anche perché nella sua storia, onestamente, di scientifico c’è ben poco. Ci sono certamente invece tanti errori, tanta irrazionalità, forse troppa spontaneità e anche, duole dirlo, uno scarso rispetto delle promesse fatte.

Non si spiegherebbero altrimenti il primo tradimento all’Inter, su cui – tempo 5 mesi – il bomber è tornato, ammettendo di aver fatto un errore e manifestando l’idea di tornare. Archiviata con un fallimento totale la sua esperienza al Chelsea, Big Rom si è messo a disposizione di Inzaghi salvo poi, un po’ per i tantissimi infortuni subiti, un po’ per l’eccezionale stato di forma di Edin Dzeko, suo rivale nel ruolo, fare tanta panchina.

La stessa panchina che, secondo molti addetti ai lavori, è stata fatale in quel di Istanbul, in occasione della finale di Champions che il belga ha vissuto da spettatore per oltre un’ora. Peccato che poi una volta entrato in campo, si sia divorato per lo meno due colossali occasioni da gol per il pareggio.

Nella città turca, ma qualcuno sussurra ‘anche prima‘, si sono deteriorati i rapporti con Simone Inzaghi. Da questo però a trattare segretamente con la Juve mentre Marotta stava trattando i termini di un suo acquisto definitivo da parte dell’Inter, ce ne passa. Eccome se ce ne corre di incoerenza. Tanto più che il calciatore aveva solennemente giurato che non avrebbe mai vestito la casacca bianconera o quella rossonera del Milan.

Lukaku, dalla Serie A spunta il vecchio mentore

Il tanto agognato trasferimento alla Juve però non è ancora avvenuto, ed ecco che quindi Lukaku si trova senza squadra quando ormai sono iniziati tutti i maggiori campionati d’Europa.

Dopo il tentativo andato a vuoto da parte del Tottenham, l’ultima indiscrezione riferisce di un clamoroso approccio della Roma. Il club capitolino sta incontrando mille difficoltà per tesserare un attaccante. Da Morata a Scamacca a Marcos Leonardo a Zapata, tutti gli obiettivi sembrano ormai sfumati.

Lo Special One è e resta però una vecchia volpe, e avrebbe dato mandato a Tiago Pinto di sondare il terreno per l’attaccante che ha già avuto da giovanissimo, per qualche mese, nella sua seconda avventura da tecnico dei Blues, nel 2013.

La proposta giallorossa per Lukaku si sarebbe articolata in un prestito che però ha da subito incontrato le resistenze da parte della dirigenza inglese. Che vorrebbe cedere sì l’attaccante, ma solo a titolo definitivo. La Roma resterà quindi., almeno per ora, senza punta. E Lukaku resterà, almeno per adesso, senza squadra. Tutti scontenti, per farla breve. Salvo colpi di scena.