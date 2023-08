La Juve spara alto, il Milan cambia obiettivo

Le esorbitanti richieste della Juventus hanno costretto il Milan a virare su un profilo potenzialmente molto più alla portata.

Nonostante il campionato sia iniziato, le squadre che stanno continuando ad operare nel mercato sono numerose. Quasi tutti gli organici della Serie A stanno limando gli ultimi dettagli, per quanto in circolazione ci siano ancora numerosi tasselli mancanti ai quali dare priorità.

Uno di questi è lo slot mancante dell’attacco del Milan, che ancora oggi non ha trovato un nome “riempitivo” che possa allungare la cosiddetta coperta della rosa. Le trattative con la Juventus per alcuni nomi di assoluto interesse, Moise Kean su tutti, sembrerebbero infatti destiante a interrompersi a breve, con buona pace di mister Pioli e dei tifosi rossoneri.

A quanto filtra da Torino, i bianconeri chiederebbero infatti una cifra troppo alta per il talento italiano. Ragion per cui i rossoneri proveranno a virare su un altro connazionale di indubbie qualità. Risulta doveroso ricordare che tutte le squadre appartenenti al campionato in fase di avvio dovranno completare le liste dei giocatori entro un tot di tempo. Non sembra però che la squadra di Allegri sia disposta a concedere prestiti.

Situazione analoga a quella dei rossoneri per Colombo, con una cessione che nel giro delle prossime due stagioni punterebbe eventualmente ad essere definitiva. Non prima di aver trovato un degno e valido sostituto, chiaramente. Ma la sensazione è che i rossoneri dovranno cercare altrove, per poter parlare di un affare nel concreto. E il nuovo obiettivo sarebbe stato finalmente individuato.

Pinamonti verso il Milan?

Il duo Okafor-Giroud si alternerà presumibilmente lungo tutto la durata della stagione, ma non sarà ovviamente una garanzia. Bisognerà infatti affiancare loro un altro nome, che all’occorrenza sia in grado di garantire lo stesso apporto offensivo.

Ebbene, in questi giorni è rimbalzata con forza una suggestione per i rossoneri. I tifosi non vedono l’ora di accoglierlo a braccia aperte, ma per il momento rimane soltanto un’idea. Rispetto ad alcune alternative di cui si è però parlato in questi giorni, stavolta si tratterebbe di un profilo ampiamente alla portata del club.

Andrea Pinamonti è attualmente di proprietà del Sassuolo. Classe 1999 e storicamente appartenente al vivaio dell’Inter, è un attaccante che grazie ad una buona stazza e ad un’ottima vena realizzativa riesce spesso e volentieri ad andare in gol. Ambidestro, dopo alcune stagioni non all’altezza delle aspettative è alla ricerca di un riscatto.

E chissà che non possa essere proprio il Milan a concedergli questa occasione. Le richieste per il giocatore potrebbero essere esigue, considerando anche che il club neroverde sta pensando a virare a sua volta su altri profili. Insomma, sognare non costa nulla.