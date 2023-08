Blitz di Marotta e sorpasso alla Juve, colpo Inter a parametro zero

Nei prossimi giorni potrebbero nuovamente incrociarsi i destini sul mercato di Inter e Juve. Tutto dipende da Marotta.

Dopo una lunga e abbastanza snervante attesa finalmente possiamo dirlo: il campionato di calcio di Serie A è finalmente cominciato. In queste ore si stanno disputando i match validi per il primo turno di Serie A e c’è grande attesa tra i tifosi. Non c’è però solo chi pensa al calcio giocato in quanto il calciomercato è ancora aperto e tutte le big sono al lavoro per completare la propria rosa.

È questo il caso dell’Inter che sta provando in tutti i modi ad accontentare le richieste di Simone Inzaghi, con il tecnico nerazzurro che vorrebbe qualche ulteriore tassello per il suo undici titolare. La priorità è la difesa, manca un nome di spicco che possa sostituire ufficialmente Skriniar, ex capitano che ha detto addio e che ha preferito accasarsi a parametro zero al PSG.

Le piste Pavard e Tomiyasu sono abbastanza costose e soprattutto, a questo punto del calciomercato, sono di difficile percorrenza. La società valuta tutte le opzioni, non è esclusa la possibilità di puntare un prestito in difesa e rinforzare il centrocampo, utilizzando cosi il tesoretto che inizialmente era stato prefissato per Samardzic.

Nelle ultime ore si è parlato di un nome nuovo per questo reparto, un nome che potrebbe nuovamente riaccendere il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Si tratta infatti di un pallino di Giuntoli, da tempo presente anche nelle sue famose liste.

Inter, occhio a Thuram per il centrocampo

Come riportano i colleghi di Calciomercato.it l’Inter potrebbe anticipare l’affondo per Khephren Thuram, fratello minore del già nerazzurro Marcus. Khephren è un centrocampista di grande qualità e quantità, gioca nel Nizza ed ha il contratto in scadenza nel 2024.

Su di lui ci sono diversi club europei e tra gli altri il calciatore è da tempo un pallino del neo bianconero Cristiano Giuntoli. Occhio quindi ad una possibile sfida di calciomercato tra i nerazzurri ed il club torinese. L’Inter tiene d’occhio il calciatore in chiave parametro zero per il prossimo anno, ma non si escludono altre possibilità, soprattutto quella di presentare subito un’offerta per portare il calciatore in Italia.

Un modo magari anche per aiutare Marcus, in difficoltà di ambientamento in questi suoi primi mesi italiani. Da dire che il Nizza è sempre un ‘osso duro’ quando si tratta di cedere e nonostante il contratto in scadenza chiede molto attualmente per il suo cartellino.

L’Inter prende nota e intanto lancia la sfida ai bianconeri. Manca ancora molto al primo incrocio sul campo tra le due big tradizionali del nostro campionato, ma una cosa è certa: il derby d’Italia non finisce mai.