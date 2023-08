Juve, ennesima beffa: ha scelto un’altra squadra

Juve ennesima beffa. Trattative che si susseguono a ritmo frenetico. L’inizio del campionato non è motivo di distrazione per il mercato della Juventus che intanto, però, incassa un’altra delusione.

Una su mille va in porto. Si potrebbe leggere così, parafrasando una nota canzone di Gianni Morandi, una delle regole del calciomercato. Quasi un dogma, poiché è verità accertata come soltanto una minima percentuale delle trattative avviate si chiudano poi con la firma in calce ai contratti.

Per ogni obiettivo da perseguire, si percorrono strade diverse, per valutare poi la migliore in termini di rapporto qualità-prezzo. Una volta scelta la strada teoricamente migliore non è affatto detto che la trattativa vada a buon fine. E in caso di esito negativo si ricomincia da zero. Un metodo che può andare bene quando il tempo non ti soffia sul collo.

Quando poi le ultime settimane di mercato scandiscono i secondi, martellando le trattative e chi le conduce, tutto deve essere più rapido. Lo sa bene Giuntoli e anche la Juventus, sempre alla ricerca di possibili rinforzi.

Per il centrocampo bianconero il Football Director ne ha seguite di strade. Per ben due volte le prime scelte sono state spazzate via dal vento caldo del deserto e dalle offerte impareggiabili dei club della Saudi Pro League. La prima è stata Sergej Milinkovic-Savic, il preferito in assoluto dei bianconeri, soffiato alla Juventus un attimo prima della possibile chiusura.

È stata poi la volta di Franck Kessié, centrocampista del Barcellona che si è accordato con il club arabo in un attimo dopo che Juventus e il club catalano hanno portato avanti per settimane una trattativa assolutamente sterile. Ma non è finita qui. Le brutte notizie continuano per i tifosi bianconeri, che devono dire addio a un altro sogno di mercato.

Juve ennesima beffa

L’obiettivo centrocampista risulta davvero stregato per Giuntoli e la Juventus. Un nuovo obiettivo è stato ora individuato dal direttore tecnico della Juventus. Il profilo è quello di Ryan Gravenberch, centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale olandese. 190 centimetri di classe e potenza, con uno stile e una cadenza che per molti ricordano quelli del primo Pogba.

Il centrocampista olandese è stato acquistato dal Bayern Monaco nel 2022. Il club tedesco ha versato nelle casse dell’Ajax una somma pari a 20 milioni di euro. La stagione passata si è rivelata assai deludente per il centrocampista olandese, non essendo riuscito a convincere pienamente il tecnico bavarese, Thomas Tuchel.

Ora il calciatore spera in una nuova possibilità lontano dalla Baviera e anche alla Juventus hanno pensato a lui. Anche in questo caso, però sembra che qualcuno sia arrivato prima. Ci informa di questo Christian Falk, giornalista vicinissimo alle questioni di casa Bayern: “Ecco quanto Klopp vuole pagare per Gravenberch“.

Ecco da dove viene il pericolo per Giuntoli. Jurgen Klopp ha perduto diversi centrocampisti andati in scadenza e con lo stesso Arthur Melo tornato alla Juventus al termine del prestito. L’olandese, ex Ajax, può rappresentare un profilo interessante per il tecnico tedesco.

In questo momento l’appeal e la forza economica della formazione di Liverpool non sono paragonabili a quelli dell’attuale Juventus. Un’altra beffa all’orizzonte per la società bianconera? Assai probabile.