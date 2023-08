Calciomercato, colpo in Serie A: si chiude subito ad agosto

Un affare totale con il trasferimento ad agosto. Pronto per la big della Serie A, si chiude subito: ecco dove giocherà, che affare

Saranno dieci giorni di calciomercato da vivere intensamente. Le big d’Italia si sono attivate ad agosto per concludere ogni affare di livello internazionale. Dal Milan alla Roma passando per Napoli e Juventus: i migliori club italiani saranno ancora protagonisti per mettere a segno colpi sensazionali in ottica futura. Affare in dirittura d’arrivo: si chiude subito ad agosto.

Il campionato italiano sta cercando di diventare sempre più competitivo dopo stagioni da dimenticare. Tanti giovani in rampa di lancio per provare ad essere protagonisti in Champions League. Un motivo in più per sognare in grande per arrivare a calcare palcoscenici di livello mondiale: ora è pronto per dire addio, affare con la big della Serie A.

Calciomercato, affare totale: giocherà ancora in Serie A

Una voglia incredibile di cambiare aria per misurarsi con i migliori calciatori in circolazione. Ad un certo punto arriva il momento di andare via per rivoluzionare tutto: affare ad un passo, ecco dove giocherà nella prossima stagione. L’intreccio decisivo in Serie A: la svolta nella trattativa.

Come svelato dal giornalista Nicolò Schira, Tommaso Baldanzi è pronto a fare il grande salto. Il talentuoso giocatore dell’Empoli, classe 2003, protagonista anche al Mondiale Under 20 con l’Italia, potrebbe firmare subito con la Fiorentina.

Il suo profilo è stato accostato a lungo anche al Milan, che poi ha messo a segno altri acquisti. Il club toscano vorrebbe chiudere subito l’affare sulla base di 15 milioni più bonus e una percentuale sulla vendita futura. Inoltre, Baldanzi giocherebbe in prestito sempre ad Empoli fino alla prossima estate per poi cambiare definitivamente maglia indossando quella viola.

Baldanzi è pronto a vivere un’altra stagione da protagonista ad Empoli per poi pensare così al suo futuro che si preannuncia ricco di successo. La sua posizione ideale è quella di trequartista lavorando dietro ad una o due punte per mettere in mostra tutte le sue qualità. Un momento decisivo per scegliere la migliore destinazione possibile: la sua carriera è soltanto agli inizi. Ogni passo dovrà essere decisivo per non disperdere tutto il suo potenziale che è davvero importante. L’Italia del futuro passa anche dai suoi piedi: ora la Fiorentina spera di chiudere l’affare già ad agosto. Ormai ci siamo: Baldanzi dirà addio all’Empoli.