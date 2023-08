La copre solo ‘Batman’: Andrea Delogu ha esagerato stavolta

Le ultime foto di Andrea Delogu mettono in incredibile risalto il fisico della conduttrice con un particolare davvero curioso da notare.

È sempre protagonista dell’estate la speaker di Radio 2, Andrea Delogu, diventata in questi giorni un personaggio del web a tutto tondo con foto virale. I fan sono in visibilio, la conduttrice alza il tiro e gioca a provocare così i suoi tanti follower.

Rientrata dalla lunga vacanza in Giappone, è tempo di pensare un po’ al relax cittadino, prima di affrontare con decisione i tanti impegni professionali dei prossimi mesi. E nel relax alla presentatrice è scappata anche una foto davvero ‘esagerata’.

Andrea Delogu è una delle conduttrici più seguite in tv ma soprattutto sul web, avendo ormai pienamente la ‘patente ‘di influencer. Il suo pubblico è entusiasta, la segue con costanza e ha un grande affetto nei confronti della conduttrice.

Lei ricambia a suo modo, dando una cronologia precisa dei suoi spostamenti ed entusiasmando così anche tra le mura domestiche, in posti insoliti della sua casa. Le ultime foto caricate sul suo profilo social sono una sorta di bomba ad orologeria. Guardare per credere.

Delogu da Cat Woman, il pubblico impazzisce

Giusto il tempo di essere visualizzate ed ecco una marea dei commenti a farla diventare subito uno degli argomenti di giornata. La cucina sexy di Andrea Delogu prende il sopravvento. Soprattutto con uno scatto in particolare, che lascia molto all’immaginazione e incuriosisce, portando i fan all’immancabile zoom col telefono in mano.

L’intimo della conduttrice è con Batman, la maglietta raffigura il noto personaggio così come gli slip: anzi in logo del supereroe copre la zona intima. Una mossa a sorpresa, la cucina diventa ancora più infiammabile e non per gli ingredienti utilizzati. Andrea Delogu è una donna che sa quello che vuole anche sul web, e in questo caso ammalia e affascina il pubblico, sempre più numeroso nel seguirla sui social.

Non è nuova a foto sexy. Nei giorni scorsi ad esempio fu immersa nel suo letto con un altro selfie-sexy, a dimostrazione di come a quarant’anni sia sempre più a suo agio con il corpo. Gli impegni comunque non mancheranno. Da settembre tornerà ai microfoni di Radio 2, nonché in altre trasmissioni musicali.

Fino ad arrivare poi al festival di Sanremo, con un duplice ruolo ormai consolidato. Accompagnerà gli italiani nell’anteprima delle serate musicali, poi le commenterà insieme a Gino Castaldo ed Ema Stockholma sempre in radio. Sempre più protagonista della scena musicale italiana per competenza ma anche per una bellezza senza pari e spesso in mostra.