Mbappe, notizia clamorosa: adesso rinnova col PSG

Kylian Mbappé è pronto per un clamoroso dietrofront, firmando direttamente il suo rinnovo di contratto con il Paris Saint-Germain.

È una mossa clamorosa quella che sta emergendo in queste ore. Kylian Mbappé potrebbe cambiare totalmente idea e spiazzare nettamente il mondo del calcio.

Come leader indiscusso del Psg continuerà a dettare la linea dei francesi, dopo aver già deciso la campagna acquisti e le cessioni del club. Un grande manovratore che agisce in parte nell’ombra e decide tempi e modi di ciò che riguarda il club francese. Potrebbe essere la grande notizia dell’estate e, per una volta, non sarebbe un trasferimento a far parlare tutti gli appassionati sportivi, bensì un corposo rinnovo di contratto.

Stando alle ultime notizie che arrivano dalla Francia, Kylian Mbappé rimarrebbe al Psg, una voce che sta appassionando i tifosi del club francese e mettendo in grande apprensione quei top club che puntavano al grande slam con l’attaccante nel futuro.

Uno su tutti, il Real Madrid di Carlo Ancelotti pronto a prenderlo sia in questa sessione di mercato (strapagandolo al Psg) oppure attendendo la prossima stagione, avendolo così a costo zero. Potrebbe non avvenire nulla di tutto ciò: stanno cambiando gli scenari.

Mbappè-Psg, cosa è cambiato

Come riporta Marco Conterio su Tmw, il calciatore francese è stato intanto reintegrato in rosa e anche con una certa benevolenza di tutto l’ambiente, ben consapevole di come l’attaccante sia capace di vincere le gare quasi da solo.

In un secondo momento, sono arrivate delle ulteriori considerazioni che riportano un po’ il sereno: Mbappé firmerebbe il rinnovo, ma con l’inserimento di una clausola specifica. Perché il club vuole comunque in qualche modo cautelarsi, considerando che nelle ultime due stagioni ha dovuto affrontare repentini colpi di testa e cambi di idee da parte del giocatore.

Grazie a questa clausola Kylian on lascerebbe subito il Psg, ma solo nella prossima stagione con un forte pagamento per migliorare il fair play finanziario del team francese. Il Real si sarebbe spinto sino a 250 milioni di euro. Potrebbe essere questa la clausola che sarebbe inserita nel nuovo accordo di Mbappé. Non nuovo a contratti onerosi, l’attaccante firmerebbe l’accordo con la sicurezza di poter partire proprio in direzione dei blancos, disposti a tutto ormai pur di avere la punta francese.

Dunque, per ora tornerebbe il sereno. Mbappé giocherebbe ancora un anno nella poco allenante Ligue 1, ma soprattutto darebbe l’assalto alla Champions League. E stavolta lo farebbe quasi da solo, visto che il Paris Saint-Germain, rispetto alla scorsa stagione, ha perso tante certezze. L’arrivo in panchina di Luis Enrique dà garanzie sul piano tecnico, ma è la squadra ad aver perso tanti leader. E non parliamo di Neymar, che aveva la media del 50% di gare giocate con il Psg, quanto di calciatori del livello di Sergio Ramos e come Marco Verratti, con quest’ultimo propenso ad accettare un trasferimento in Arabia Saudita.

La situazione non è dunque delle migliori, sulla carta, per il club francese. Ma a volte dalle difficoltà possono nascere le opportunità, e non è detto che questa stagione, nata in modo travagliato, non possa rivelarsi più soddisfacente delle precedenti.