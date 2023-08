Calciomercato, altro colpo in Serie A: arriva subito in Italia

Clima infuocato in Serie A per l’arrivo di nuovi colpi sensazionali. Affare fatto, si chiude subito: altro colpo in attacco, ecco dove giocherà

Il calciomercato si è sbloccato anche in Italia con una serie di acquisti davvero importanti. Ora l’ultimo colpo davvero entusiasmante per rinforzare l’attacco in Serie A. Arriverà subito con lo sbarco che dovrebbe esserci nelle prossime ore nel campionato italiano.

Seguito a lungo dalle big della Serie A, ha preso la sua decisione per scegliere la migliore destinazione. E nelle ultime ore si è sbloccata la trattativa avvincente: ora si aspetta soltanto lo sbarco in Italia per mettersi in luce in Serie A. Un talento importante pronto a sposare un progetto avvincente per la stagione che è appena iniziata: ormai ci siamo, manca soltanto l’annuncio ufficiale per lo svedese.

Calciomercato, colpo suggestivo in Italia: che affare

Affare decisivo per rinforzare l’attacco della compagine di Serie A. Arriverà subito con un colpo di scena registrato pochi minuti fa. I contatti ormai sono diventati sempre più frequenti nelle ultime ore: il trasferimento si farà per il talentuoso esterno offensivo svedese.

Come svelato da Relevo da Matteo Moretto, il Bologna starebbe chiudendo in questi minuti per l’esterno offensivo dell’AZ Alkmaar Jesper Karlsson. La conferma per la chiusura per il classe 1998 è arrivata anche dall’Olanda con il giocatore monitorato a lungo anche dalle big di Serie A, come Lazio, Milan e Fiorentina. Ora il suo sbarco al Bologna con Thiago Motta che sarà accontentato dalla dirigenza per rinforzare il reparto offensivo dopo il passaggio all’Inter di Marko Arnautovic. Nella passata stagione ha collezionato 13 gol e otto assist disputando complessivamente 33 partite.

Tempo fa è stato anche monitorato da Cristiano Giuntoli ai tempi del Napoli: già può vantare diverse presenze nalla Nazionale svedese. Ha una buona velocità ed è strutturato fisicamente: ha una grande potenza nelle gambe. Come posizione può giocare sia a destra che a sinistra destreggiandosi alla grande in ogni ruolo a lui assegnato.

Thiago Motta non vede l’ora di abbracciare nuovi rinforzi in attacco e in difesa: con lui dovrebbe arrivare anche il terzino italiano Riccardo Calafiori, reduce dalla sua esperienza al Basilea. Doppio colpo in casa Bologna con il club emiliano che è molto attivo in queste ore dopo l’addio di Marko Arnautovic, che è passato all’Inter pochi giorni fa.