Milan, dal Real al flop: ma i rossoneri ci pensano

Il Milan lavora ancora su nuovi colpi in entrata: l’ultima idea stuzzicante per la dirigenza rossonera è un ex Real Madrid.

Il campionato è iniziato, le squadre più importanti hanno già dimostrato di essere in buona forma, pronte a battersi per conquistare il tricolore lo scorso anno vinto dal Napoli, ma il mercato è ancora aperto, e i colpi di scena sono dietro l’angolo. Il Milan in particolare è tornato attivo, in cerca degli ultimi puntelli per regalare a Pioli una formazione competitiva su tutti i fronti.

I tifosi e gli addetti ai lavori chiedono, soprattutto, un altro rinforzo in attacco, per sopperire all’età di Giroud e alla possibile inesperienza di Okafor. E proprio per completare il reparto offensivo, negli ultimi giorni sarebbe stato offerto al club rossonero un bomber importantissimo, ex Real Madrid. Una suggestione importante che stuzzica la dirigenza.

Solitamente i calciatori che arrivano dal Real Madrid sono una garanzia di qualità. Per indossare la maglia dei blancos bisogna avere mezzi tecnici importanti. Non si diventa merengue a caso, e questo il Milan lo sa. Per questo motivo l’idea di portare a casa un ex Real, seppur reduce da qualche stagione non proprio brillante, non può che intrigare la dirigenza.

Al momento, comunque, i vertici rossoneri sono in fase di riflessione. C’è infatti da comprendere non solo quali potrebbero essere le alternative, ma anche i costi di un acquisto del genere, che di certo non sarebbe di poco conto per le casse di un club che, mai come in questi anni, sta facendo grande attenzione al bilancio.

Milan, il bomber può essere un ex Real: l’ultima idea rossonera

Dalla conquista di un posto al Real Madrid all’etichetta di flop totale. Una parabola non proprio felice quella di Luka Jovic, ai tempi dell’Eintracht bomber tra i più importanti in Europa, ma completamente sparito dai radar proprio negli anni in Liga.

A provare a ridargli fiducia è stato lo scorso anno Commisso, che lo ha voluto fortemente nella sua Fiorentina, convinto di poterlo trasformare nuovamente in quell’attaccante totale che aveva impressionato tutti qualche stagione fa. Le cose però in viola non sono andate come sperato, e l’idea di una separazione in questi ultimi giorni di mercato si sta facendo strada con forza nella mente del club toscano.

L’investimento sull’attaccante classe 1997 è stato però importante da parte dei gigliati, che non regaleranno certo il suo cartellino a un prezzo di favore. Se il Milan lo vorrà, dovrà probabilmente presentare un’offerta da almeno 15-20 milioni. Troppi forse per il club meneghino, soprattutto considerando che Jovic è reduce da una stagione con soli 13 gol in 50 presenze in tutte le manifestazioni.

Per questo motivo, dunque, il centravanti serbo resta una tentazione, ma anche un piano b nella mente dei rossoneri, sempre attenti su altri fronti. La suggestione più importante rimane infatti Lukaku, sogno probabilmente irrealizzabile. Ma negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto. Non resta che aspettare per scoprire chi sarà il nuovo centravanti in grado di far sognare il Diavolo rossonero.