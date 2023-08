DAZN, è l’offerta più conveniente per la Serie A: così le vedrai tutte

Vuoi vedere tutte le partite della Serie A? Ecco qual è l’offerta più conveniente di DAZN: il risparmio è evidente.

Il campionato di Serie A 2023/24 è iniziato. La caccia al Napoli campione d’Italia è partita e i tifosi si stanno organizzando, al rientro dalle vacanze, per cercare di seguire tutte le partite della propria squadra del cuore in questa stagione. Tra abbonamenti a DAZN, Sky, Infinity e Prime Video, però, entrare in crisi è naturale.

Mai come in questi anni vedere il calcio è diventato complicato, e anche piuttosto dispendioso. Con un po’ di attenzione è però possibile risparmiare. Basta individuare le offerte più convenienti, come quella messa in campo da DAZN. Un’offerta che permette in un colpo solo di risparmiare e di avere accesso a tutte le partite del campionato.

Per questa stagione, la piattaforma britannica mette a disposizione degli utenti tre abbonamenti differenti:quello mensile, privo di vincoli; quello mensile con vincolo di dodici mesi; quello annuale. Tra i tre, il più conveniente, ovviamente, è quello annuale.

Il prezzo totale è infatti, attraverso la terza ipotesi, più alto rispetto alle altre due soluzioni. Quando si valuta l’acquisto di un abbonamento bisogna però fare attenzione al costo per mese. Basta fare un semplice calcolo per comprendere che un mese di abbonamento annuale, rispetto a un mese di abbonamento mensile, è sicuramente più economico.

Quale abbonamento DAZN fare per vedere la Serie A? Ecco il più conveniente

Se si vuole risparmiare qualcosa sull’abbonamento DAZN, in un’offerta calcistica sempre più ricca, variegata e dispendiosa per i tifosi italiani, la soluzione su cui dover ragionare è l’abbonamento annuale.

Facendo dei semplicissimi calcoli, infatti, il costo dell’abbonamento Standard, quello che permette di usufruire della visione di DAZN in contemporanea su più dispositivi ma solo con lo stesso indirizzo IP (tradotto, la connessione alla stessa linea internet), è di circa 15 euro al mese più basso rispetto al medesimo abbonamento mensile.

Le opzioni per DAZN Standard prevedono infatti la possibilità del mensile senza vincoli al prezzo di 40,99 euro al mese, mensile con vincolo a 30,99 euro al mese e annuale a 299 euro all’anno (circa 24,91 euro al mese). Ancora più evidente il risparmio per DAZN Plus, la soluzione che permette di guardare contenuti con lo stesso abbonamento anche su due dispositivi collegati a due linee internet differenti.

Il prezzo in questo caso è di 55,99 euro al mese senza vincoli, 45,99 euro al mese con vincoli per 12 mesi e 449 euro all’anno per l’abbonamento annuale (37,41 euro al mese). Con l’ultima soluzione si possono quindi risparmiare quasi venti euro al mese, e non sono certo pochi. Un’opzione conveniente se, oltre al calcio, si ha interesse anche per altri eventi compresi nell’abbonamento, considerando comunque che la stagione calcistica ha durata inferiore ai 12 mesi.

Insomma, esistono modi per risparmiare. E se si opta per l’abbonamento annuale, è possibile utilizzare come metodo di pagamento anche PayPal, che offre l’opportunità di pagare in tre rate, comodamente, senza alcun costo aggiuntivo. In questo modo si potrebbe ottenere l’abbonamento annuale pagandolo meno di 150 euro al mese per tre mesi.