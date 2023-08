La scelta del Milan scuote il mercato: colpo a sorpresa

Il Milan non ha ancora intenzione di fermarsi in sede di calciomercato nonostante i molti acquisti portati a casa durante l’estate

L’intenzione del Milan in sede di mercato era quella di rivoluzionare la rosa a disposizione di Stefano Pioli con lo stesso tecnico che ha dato indicazioni ben chiare a Furlani e Moncada sulla tipologia di calciatori dei quali aveva bisogno.

Le operazioni in entrata dei rossoneri però non sembrano essere finite. Il club meneghino sa bene di dover operare ancora per quello che riguarda alcuni ruoli. In difesa è fatta ormai per Marco Pellegrino, con il giovane argentino che andrà a prendere di fatto il posto che era nella rosa di Matteo Gabbia, passato in prestito secco al Villarreal.

Le attenzioni di club e tifosi però ora sono sul nuovo attaccante che dovrà arrivare in rossonero con il club che ha bisogno di un vice Giroud per questa stagione considerato il fatto che Colombo appare destinato alla cessione in prestito.

Calciomercato Milan, tentativo a sorpresa in attacco

Da giorni ormai si parla di un interessamento da parte del Milan per Moise Kean. La Juventus non pare intenzionata a cedere il giocatore in prestito ma la presenza di Vlahovic e Milik e la mancanza di coppe europee potrebbe complicare la situazione del classe 2000 alla corte di Massimiliano Allegri.

C’è stata anche una voce riguardante una possibile rottura tra il giocatore ed il club bianconero, prontamente smentita dalla società ma quello che pare chiaro è che il giovane centravanti rischia di passare gran parte della stagione in prestito. La speranza del Milan è quella che il giocatore stesso possa spingere per cercare di cambiare aria ed ottenere una condizione favorevole per portare il giocatore a Milanello.

Kean viene considerato l’uomo giusto per sistemare il reparto offensivo con il classe 2000 che andrebbe a rappresentare un’opportunità di grande livello per i rossoneri. Il Milan nel frattempo continuerà a lavorare anche su altri nomi ma si terrà sotto controllo la situazione riguardante l’ex PSG che in settimana dovrebbe tornare a disposizione di Allegri dopo l’infortunio.

Per quello che riguarda le uscite, appare ormai sempre più vicino all’addio Alexis Saelemaekers con il giocatore belga che non rientra nei piani di Stefano Pioli. Al momento non sono ancora giunte offerte ufficiali per il calciatore classe 1999 che interessa però sia al Betis che al West Ham, pronte a presentare un’offerta già nei prossimi giorni.