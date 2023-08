Adesso è guerra: colpo di scena in casa Juventus

Scenario a sorpresa in casa Juventus: ora i bianconeri rischiano una ‘guerra fredda’ a causa delle scelte di mercato

È stato un anno difficile quello vissuto dalla Juventus di Massimiliano Allegri, estromessa dalle prossime coppe europee. Adesso, però, la ‘Vecchia Signora’ è ripartira all’insegna della continuità: in primis, la conferma dell’allenatore livornese.

Il ‘Conte Max’, a dispetto di ricche offerte dall’Arabia Saudita, ha preferito rimanere e rilanciare un progetto che negli ultimi tre anni è stato quasi disastroso. E, ora come ora, il calciomercato può avere dato una grossa mano al gruppo bianconero. Pochi innesti, ma mirati. Con una rosa già forte che, al netto degli infortuni, ha dimostrato di poter essere da vertice. La nuova Serie A è ripartita e la squadra torinese ha letteralmente messo al tappeto l’Udinese all’esordio stagionale: tra i grandi protagonisti, due dei più chiacchierati degli ultimi mesi.

Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, stelle della Juventus presente ma che a più riprese sono stati vicini alla partenza dalla società piemontese. Il serbo, visto un feeling tutt’altro che speciale con Allegri, è stato accostato a Bayern Monaco, Real Madrid e soprattutto Chelsea. Per quel che riguarda il figlio d’arte, la strategia juventina pare essere cambiata: Chiesa è destinato a rinnovare e rimanere a lungo alla Juventus. Gli addii di Cuadrado e Di Maria rischiano, però, di pesare un bel pò nel corso dei prossimi mesi.

Perchè se è vero che Timothy Weah ha già dimostrato di essere una talentuosissima scommessa vinta dalla dirigenza torinese, è altrettanto vero che rimpiazzare il ‘Fideo’ sarà difficilissimo. A maggior ragione che i giorni prima della chiusura del calciomercato estivo sono sempre meno. In tal senso, uno dei grandi obiettivi dell’estate – apparentemente sfumato – è stato Domenico Berardi.

Juve gelata: tutta ‘colpa’ dell’affare Berardi

L’attaccante del Sassuolo, alla presentazione in piazza della squadra di Dionisi, ha parlato di un potenziale addio che ha lasciato tutti senza parole. Ed un rapporto eccellente tra le due società che, ora come ora, rischia di essere malamente compromesso. La ‘Vecchia Signora’ si è fatta concretamente avanti per il 29enne di Cariati ma senza soddisfare le pretese economiche avanzate dal club emiliano.

Successivamente, l’ad Carnevali ha definitivamente tolto dal mercato la stella del Sassuolo punzecchiando i metodi juventini. Il quotidiano torinese ‘Tuttosport’ ha specificato come Berardi fosse assai stimolato alla possibilità di approdare alla corte di Allegri e fare il grande salto in una big. Adesso, però, la situazione è cambiata ed il numero 10 – sotto contratt0 fino al 30 giugno 2027 – è stato ufficialmente dichiarato incedibile.

I rapporti tra le due società, poi, sembrano essere divenuti più freddi che mai. Una situazione impronosticabile fino a qualche tempo fa: basti pensare, poi, a quante operazioni hanno consolidato il legame di mercato tra Juventus e Sassuolo. Tutto spazzato via dalla voglia della ‘Vecchia Signora’ di portare Berardi a Torino.