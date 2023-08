È ufficiale, si ritira uno dei calciatori più amati degli ultimi anni

L’ex campione ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo: si ritira dopo una carriera leggendaria.

Il mondo del calcio dice addio a un altro grande protagonista. In quest’estate calda sul fronte mercato, con l’apertura dell’era ‘araba’ del pallone, con l’addio a grandi uomini del passato, come Carletto Mazzone, che ci ha salutati da poche ore, i tifosi sono costretti ad accettare anche il ritiro di alcuni dei campioni più amati degli ultimi anni.

Uno su tutti ha annunciato la sua decisione definitiva solo in questi giorni, spiazzando tutti. Ancora piuttosto giovane, avrebbe infatti potuto regalare gol e magie ancora per qualche stagione. Evidentemente qualche problema fisico, o il vento nuovo che sta cambiando il mondo del calcio, lo hanno però convinto ad anticipare il ritiro. Una scelta che ha spezzato il cuore a tanti tifosi.

Classe 1989, l’attaccante aveva dimostrato di essere in grado di fare la differenza ancora nella scorsa stagione. E non in un campionato di seconda grandezza, bensì nel più prestigioso e difficile di tutti, la Premier League. In 20 presenze aveva messo a segno 2 gol e 2 assist. Un rendimento sicuramente inferiore al suo blasone, ma non ancora da giocatore completamente inutile per una squadra.

Ma l’ex golden boy del calcio inglese non ha comunque voluto sentire ragioni e ha scelto definitivamente di salutare il calcio giocato con un annuncio clamoroso arrivato nella settimana della ripartenza del calcio in tutta Europa. E i tifosi lo hanno voluto omaggiare con tanti like sui social.

L’ex attaccante dell’Arsenal si ritira: l’annuncio lascia senza parole

Dopo due stagioni giocate, tra alti e bassi, con la maglia del Southampton, in Premier League, quella stessa maglia che gli aveva permesso di esordire a soli 15 anni tra i professionisti, nel lontano 2005, Theo Walcott ha scelto di dire addio al mondo del calcio.

L’ex attaccante più promettente dell’Arsenal da tempo era finito ai margini del grande calcio inglese, pur rimanendo in Premier, protagonista con la maglia dei Saints, ricca di tradizione e storia. Un addio che stupisce tutti e che lascia anche l’amaro in bocca. La carriera di Theo è stata grande, ma avrebbe potuto essere anche qualcosa di molto migliore. Lui, che avrebbe dovuto essere l’erede di Henry con la maglia dei Gunners, ha alla fine vinto ‘solo’ tre FA Cup e due supercoppe d’Inghilterra.

Rimarrà però nella storia per i 108 gol e gli 80 assist messi a segno in 397 presenze con la maglia della squadra londinese, oltre che per il contributo dato negli ultimi anni alle salvezze dell’Everton e dello stesso Southampton, nelle avventure che avrebbero dovuto rilanciare la sua carriera e che invece lo hanno accompagnato verso quel declino inevitabile.

Il declino di una promessa mancata, convocato a 17 anni dall’Inghilterra ai Mondiali in Germania ma mai in grado di fare davvero il definitivo salto di qualità, nonostante l’amore enorme ricevuto dai tifosi.