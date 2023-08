Calciomercato: ribaltone Samardzic, decisione a sorpresa

Lazar Samardzic continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. In queste ore è stata presa una decisione che sa di ribaltone.

Il trasferimento saltato di Samardzic all’Inter ha fatto discutere per diverso tempo. Il calciatore continua ad essere al centro di diverse trattative e i prossimi giorni saranno fondamentali per cercare di arrivare ad una soluzione definitiva sul proprio futuro.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, non è da escludere un ribaltone in questa vicenda di calciomercato. Il futuro di Samardzic è ancora tutto da scrivere, ma ora la strada sembra essere delineata e la decisione arriverà a breve. Non ci resta, quindi, che aspettare per avere una certezza.

Mercato: svolta improvvisa per Samardzic, i dettagli

Il passaggio saltato di Samardzic all’Inter ha fatto sicuramente molto discutere e, soprattutto, portato il calciatore a fare un passo indietro e ritornare a Udine. Nonostante questo, il calciatore ha giocato con la Juventus anche se il futuro è ancora tutto da scrivere e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire dove andrà a giocare il centrocampista che, come detto in più di un’occasione, si candida ad essere in futuro una certezza.

Stando alle ultime indiscrezione, l’Udinese sarebbe intenzionata a togliere Samardzic dal calciomercato e tenerlo ancora un anno in bianconero. Una scelta a sorpresa considerando quanto successo in passato e per questo motivo sono in corso le riflessioni per capire se ci sarà oppure no la permanenza in questa squadra.

Sicuramente si tratterebbe di una conferma importante conoscendo la qualità del centrocampista e quindi i tifosi bianconeri sperano in una sua permanenza. Naturalmente la speranza è quella di arrivare ad una decisione definitiva in davvero poco tempo e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione.

Ultime Samardzic: l’ultima idea è la permanenza a Udine

L’Udinese pensa ad una permanenza di Samardzic almeno fino al calciomercato invernale. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto che, almeno per il momento, nessuna squadra sembra intenzionata a soddisfare le richieste dei bianconeri e il calciatore non sembra essere intenzionato a spingere per la cessione. Poi negli ultimi giorni può succedere di tutto e per questo motivo ad oggi non possiamo escludere nulla.