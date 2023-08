Lady Rugani è incontenibile: il vestito fa fatica a coprirla

Il vestito non riesce a coprirla: Michela Persico regala un’altra visione da far girare la testa. Scatto imperdibile!

Anche se il suo compagno, e padre di suo figlio, Daniele Rugani, non è sceso in campo nel vittorioso esordio della Juventus contro l’Udinese, per Michela Persico le vacanze sono già finite.

Da perfetta wag la bellissima e sensuale giornalista sportiva è al fianco della sua dolce metà che è ritornato all’attività agonistica visto che il campionato ha aperto i battenti.

E così per Lady Rugani addio alle spiagge e ai locali alla moda e ritorno a Torino per supportare il suo compagno che anche in questa stagione dovrà sudare le proverbiali sette camicie per ritagliarsi uno spazio nelle rotazioni del tecnico bianconero Max Allegri.

Tuttavia, per la felicità dei suoi tantissimi fan, il ritorno alla quotidianità in quel di Torino non coincide con lo stop agli shooting che hanno scandito le sue vacanze da copertina, da mille e una notte.

Lady Rugani, insomma, continua a deliziare i suoi follower con scatti che incendiano il web e i social network.

Una Lady Rugani mozzafiato: il vestito fa fatica a coprirla

Michela Persico è tra le wags più seguite e amate. D’altra parte, è impossibile restare insensibili dinanzi ai suoi capelli biondi, ai suoi occhi verdi e soprattutto alle sue curve da sballo.

Forme generose che la ‘generosa’ compagna di Daniele Rugani non manca di esibire in scatti ad alto tasso erotico mandando così in visibilio i suoi follower.

Le basta poco, ogni situazione, anche quella più banale, diventa l’occasione per regalare un momento indimenticabile ai suoi follower. Persino il dubbio amletico dinanzi all’ampia scelta di outfit che le offre il suo fornitissimo guardaroba viene immortalato in un selfie da far girare la testa.

All’interno di quella che sembra una camera armadio Lady Rugani si riprende strizzata in una vestaglia talmente striminzita da lasciare poco spazio all’immaginazione. Il suo rigoglioso décolleté e le sue meravigliose e chilometriche gambe saltano all’occhio facendo passare in secondo piano tutto il resto.

Occorrerebbe essere degli asceti o dei monaci zen per non zoomare sulle sue curve superhot. I suoi follower non lo sono e, infatti, si sprecano i complimenti e i commenti al limite del delirio in calce al suddetto scatto.

In particolare, spicca il commento di un follower nel quale quest’ultimo candidamente confessa di invidiare Daniele Rugani. Insomma, il difensore bianconero rischia di vedere poco il campo anche in questa stagione, eppure avrà il suo bel daffare nel tenere a bada non i difensori avversari bensì i fan della sua anima gemella.