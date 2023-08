Napoli, che sgarbo di Guardiola: ha già detto sì

Pep Guardiola entra a gamba tesa sul mercato del Napoli, strappando uno dei protagonisti dello scudetto ai campioni di Italia

Il tecnico spagnolo è pronto per un blitz in vera regola, c’è un calciatore che ha giocato anche sabato pronto per il trasferimento in Premier League. Un acquisto a sorpresa che potrebbe spiazzare un po’ tutti i tifosi.

Le prime giornate di campionato stanno indicando il Manchester City come una delle squadre da battere in patria e in Europa, il dominio di Haaland e compagni appare già visibile. Migliorare i campioni è difficile ma non impossibile, il club è pronto a ulteriori colpi che riguardano anche la Serie A.

Pep Guardiola valuta con attenzione quanto succede in Italia, in particolare è il Napoli a dover temere le attenzioni del tecnico spagnolo. C’è un profilo interessante per i citisenz, un colpo ideale in questo momento della stagione, a chiudere una rosa spettacolare.

Guardiola lo prende dal Napoli, i dettagli

Una ipotesi si fa sempre più largo, considerando come ci siano dei problemi nell’organico del City. Non a livello di qualità, quanto di infortuni e Pep Guardiola di certo non vuole nascondersi dietro agli alibi. L’infortunio di De Bruyne ha cambiato in corsa i piani del Manchester, c’è ora l’interesse verso un calciatore sempre in uscita dagli azzurri, nonostante il suo impiego sabato scorso. Il City su Zielinski, è un’idea che si fa largo tra Premier e Serie A.

Gli inglesi hanno già chiuso per Paquetà (in gol contro il Chelsea sabato), ma possono puntare anche su un profilo dalle caratteristiche ben diverse. Zielinski non è stato attratto dalle offerte arabe, ma cambierebbe senza dubbio idea per l’interessamento del City, club che ha ora un’attrattiva molto diversa in fatto a competitività. Guardiola sa bene come il polacco sarà un uomo di ordine e qualità per il City, l’esperienza anche internazionale non gli manca.

Il Napoli non ha mai messo tra gli incedibili il centrocampista, di certo però non andrebbe a svenderlo e lo ha già dimostrato in passato. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, il rinnovo non sembra essere la soluzione più praticabile. I nuovi arrivi in mezzo al campo possono liberare con tranquillità la mezzala polacco, una trentina di milioni sarà la richiesta per chiudere l’affare. Zielinski da Guardiola, se ne farà una ragione anche Rudi Garcia, che a Frosinone lo ha impiegato senza indugio e senza essere distratto dal mercato.