Vlahovic-Lukaku, non è ancora finita: Chelsea fatto fuori

La telenovela Romelu Lukaku-Dusan Vlahovic non è terminata: mossa a sorpresa che mette fuorigioco il Chelsea

Nel 3-0 con cui la Juventus ha liquidato in trasferta la pratica Udinese c’è anche la firma di Dusan Vlahovic. Il serbo ha raddoppiato dagli undici metri il vantaggio lampo di Federico Chiesa che sembra essersi definitivamente gettato alle spalle il grave infortunio che ne ha condizionato il rendimento nell’ultima stagione.

Parte, dunque, con il piede giusto la ‘Vecchia Signora’ grazie proprio ai suoi due uomini più attesi e chiacchierati. In particolare, il serbo è stato sotto i riflettori per via dello scambio con l’ex nerazzurro Romelu Lukaku, ritornato al Chelsea per fine prestito all’Inter.

Uno scambio che non è ancora del tutto tramontato. Infatti, i due attaccanti sono in ballottaggio, con i blues che loro malgrado sono alla finestra.

Vlahovic-Lukaku, una maglia del Real Madrid per due

La ‘tregua armata’ tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé ha spiazzato il Real Madrid che puntava a chiudere l’operazione per l’asso dei parigini in questa sessione di calciomercato. Tutto rimandato, invece, alla prossima estate quando Mbappé si svincolerà.

Nel frattempo, le merengues, orfane di Karim Benzema, uno dei tanti top player che nell’attuale sessione di calciomercato sono volati in Arabia Saudita, non se ne stanno con le mani in mano ma cercano un altro attaccante da affiancare a Joselu, arrivato in prestito dall’Espanyol.

Ebbene, i due nomi più gettonati alla Casa Blanca sono proprio quelli di Romelu Lukaku e di Dusan Vlahovic. Il belga, come è noto, è ai margini del progetto tecnico dei blues, Ange Postecoglou, mentre il serbo è di fatto sul mercato, con i dirigenti bianconeri che hanno fissato a 80 milioni di euro il prezzo per la sua partenza.

Dunque, la strategia dei blancos è quella di aspettare Mbappé ma nel frattempo, come detto, cercano una soluzione tampone.

In tal senso, l’ex nerazzurro sarebbe in vantaggio sul serbo in quanto potrebbe arrivare in prestito per anno. Quindi, sarebbe una soluzione che non richiederebbe un investimento consistente.

Inoltre, sebbene sia reduce da una stagione non propriamente brillante, complice l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per quasi tutta la prima parte della scorsa annata, ‘Big Rom’ in carriera ha sempre garantito un buon numero di gol.

Con il gong finale dell’attuale finestra di calciomercato che si avvicina sempre di più, il ballottaggio tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic potrebbe essere risolto nei prossimi giorni. Staremo a vedere.