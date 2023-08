Azmoun in Serie A, beffato il Milan: giocherà in Europa

In Serie A sono tanti i club che vanno alla ricerca di un centravanti ed a pochi giorni dalla fine del mercato il cerchio in maniera del tutto inevitabile si stringe. Un club, in tal senso, ha messo seriamente nel mirino Sardar Azmoun, obiettivo di mercato anche del Milan che resta al palo, come si suol dire.

Dopo tre anni e mezzo in Russia, negli ultimi 18 mesi circa Sardar Azmoun è stato al Bayer Leverkusen, in Bundesliga, dove però non ha impressionato particolarmente. A differenza invece di quanto fatto in precedenza, tanto con i club che con la Nazionale iraniana. In Serie A il suo profilo è sui taccuini di diversi top club. A partire dal Milan, che cerca un profilo proprio con le sue caratteristiche. I rossoneri, però, restano al palo dal momento che non hanno ancora deciso su chi puntare definitivamente. Ed un’altra grande del calcio nostrano è pronta ad approfittarne.

L’iraniano in Serie A per giocare l’Europa

A pochi giorni dalla fine del calciomercato le notizie si rincorrono in maniera incessante e spesso finiscono per coinvolgere più squadra. Generando delle sfide davvero di primo ordine e molto interessanti. In tal senso l’oggetto del contendere, come si suol dire, è Sardar Azmoun, bomber della Nazionale iraniana e del Bayer Leverkusen.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “L’Eco di Bergamo“, l’Atalanta deve fare i conti con l’infortunio di Tourè e con la ormai sempre più probabile cessione di Zapata alla Roma. In tal senso il primo nome della lista per rimpiazzare il colombiano è quello di Sardar Azmoun, in uscita dal Bayer Leverkusen e che piace al Milan. Per i rossoneri, però, al momento non è una priorità e per questo gli orobici ne stanno approfittando. O quanto meno ci stanno provando.

Azmoun all’Atalanta, notizia a sorpresa

Nell’ultima stagione, in 33 partite collezionate, l’iraniano ha trovato la via della rete per sole 4 volte. A causa di un ambientamento difficile nel calcio tedesco ed anche della poca continuità avuta al Bayer Leverkusen. In Serie A, però, Sardar Azmoun potrebbe ritrovarsi, ancor di più se si tiene conto del fatto che il gioco di Gasperini, storicamente, ha sempre valorizzato i bomber. Soprattutto quelli che, come l’iraniano, hanno tanta tecnica ed un fisico imponente.