Adriana Volpe straripante: in costume toglie il fiato

Adriana Volpe è tra le conduttrici italiane più seguite, non solo per le sue trasmissioni ma anche per un profilo social da urlo

La conduttrice tv è una delle vip più seguite, rilanciata dalle partecipazioni ai reality show e da qualche polemica di troppo nel corso delle ultime settimane. Mostra ora un fisico che lascia basito il pubblico, sempre più attento a ogni suo scatto.

È attesa dal ritorno in tv, la prossima stagione televisiva potrebbe rilanciarla nettamente. Nella grande rivoluzione Rai è previsto anche il rilancio di Adriana Volpe, conduttrice che con alterne fortune ha intrattenuto soprattutto le mattinate nel servizio pubblico.

È stata un volto noto nelle trasmissioni che accompagnavano a pranzo, può ritrovare ora verve e nuove motivazioni in tv. Prendendo spunto e motivazioni anche dal relax estivo, negli ultimi scatti la conduttrice mostra una forma importante che manda in estasi il pubblico che la segue sui social.

Volpe in forma, che fisico al top

La conduttrice tv è pronta per il suo ritorno in televisione, a cinquant’anni sa che può avere un ruolo da protagonista. Un’età che diventa un dettaglio, per vitalità e fisico sa reggere il confronto con la concorrenza in tv e anche sul web, mostrandosi pienamente in forma e al passo con i tempi. In un villaggio siciliano è stata la protagonista, gli ultimi scatti sul suo profilo hanno stupito un po’ tutti: Adriana Volpe in costume è al massimo della forma.

Top player per la tv e anche sui social, la conduttrice sfrutta il vento del web per diventare sempre più una star. Il fisico in forma dimostra come l’allenamento e anche il portamento dato da madre natura non stanno lì a caso, ed è tanta l’invidia anche delle sue colleghe in televisione. Non è un caso come siano in tanti a farle i complimenti sotto il suo post, il pubblico maschile è tutto dalla sua parte, partendo proprio dagli ex colleghi di Rai 2.

La Volpe è un punto di riferimento anche per quello femminile, tante le donne che la vedono come un punto di riferimento. Per lo stile e per la voglia di mostrarsi sempre al meglio, ma anche per gli scatti che – come in questo caso – la vedono senza trucco. A dimostrazione di come bisogna mostrarsi al naturale, prendendosi anche qualche rischio, ma quando c’è l’amore del pubblico tutto va decisamente in discesa.