Roma, salta tutto: Mourinho rimane senza punta

Mourinho non verrà accontentato dalla Roma sul mercato, a causa di alcune dinamiche che hanno sconvolto i piani di Tiago Pinto e dei Friedkin

Al di là della grande prestazione di Belotti contro la Salernitana, i giallorossi hanno bisogno di almeno un altro attaccante se non due. Una delle trattative più calde delle ultime ore è però sfumata proprio sul più bello.

Il campionato della Roma si è aperto con un pareggio deludente contro la Salernitana. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni (Olimpico sold out per la 34° volta consecutiva) i giallorossi non sono andati oltre un 2-2 che lascia più di qualche rammarico. Un ritrovato Belotti aveva lasciato presagire un pomeriggio più tranquillo per gli uomini di Mourinho che invece si sono dovuti inchinare alle giocare straordinarie di Antonio Candreva.

Una doppietta dell’ex Juve ha ribaltato la situazione e solo una zuccata del “Gallo“, su calcio d’angolo di Paredes, ha evitato il peggio. Al di là delle verve ritrovata dall’ex capitano del Torino, quello che manca a questa Roma è un potenziale diverso in attacco. L’infortunio di Abraham ha privato di alternative lo “Special One” e ora c’è bisogno di correre ai ripari prima della fine del mercato estivo.

Tiago Pinto ha perso tanto, troppo tempo, alla ricerca del profilo ideale, frenato dalle limitazioni economiche imposte ai Friedkin dai paletti del settlement agreement firmato con la UEFA. Dopo Scamacca, Morata e Lukaku ora sembra essere sfumato un altro arrivo.

Roma, sfuma l’arrivo di Marcos Leonardo: se ne riparla a gennaio

La Roma ha messo gli occhi da diversi mesi su Marcos Leonardo, talento cristallino del Santos e della Nazionale Under 20 brasiliana. Il classe 2003 era vicinissimo al trasferimento nella Capitale già un mese fa, ma poi la cessione di Washington al Chelsea ha bloccato tutto. Il club di San Paolo naviga in cattive acque in classifica e non può permettersi di dar via il suo miglior giocatore.

L’opera di convincimento di Rafaela Pimenta, che cura i suoi interessi per l’Europa, non ha portato ai frutti sperati, con il Santos fermo sulla richiesta di 20 milioni cash, senza bonus. Tiago Pinto ha provato diversi rilanci ma con formule che mai hanno convinto i paolisti. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, l’accordo potrebbe essere posticipato a gennaio, ovvero dopo la fine del Brasileirao, per una cifra di 12 milioni più 6 di bonus.

Fatto sta che almeno per ora Mourinho è ancora senza attaccante e il mercato chiuderà tra 10 giorni. Urge inventarsi qualcosa o addio sogni di Champions.