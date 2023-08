Real Madrid pazzo di lui: ormai c’è una sola stella

Il nuovo corso del Real Madrid è iniziato nel migliore dei modi: i tifosi (e Ancelotti) sono già pazzi del loro nuovo top player

Gli spagnoli hanno affrontano un processo di ringiovanimento della rosa: i primi risultati sono stati eccellenti ed il pubblico apprezza particolarmente.

Non è stata un’estate qualunque per il Real Madrid, che ha dovuto affrontare diversi addii pesanti. In particolare, la separazione più pesante è stata quella di Benzema, che ha lasciato la squadra per trasferirsi in Arabia Saudita.

La dirigenza, però, non si è fatta cogliere impreparata e ha colto l’occasione per ringiovanire la rosa garantendo così un futuro molto stabile ai Blancos. Le prime due giornate di Liga hanno portato 6 punti grazie a due vittorie in trasferta contro Athletic Bilbao ed Almeria: i tifosi sono già alle stelle e sono particolarmente soddisfatti di un giocatore che ha rapito anche Carlo Ancelotti.

Real Madrid, è nata una stella: tutti pazzi di lui

Come anticipato, il Real Madrid ha cambiato molti elementi di peso della rosa. Il reparto che manifesta al meglio il processo di ringiovanimento è, senza dubbio, il centrocampo. Al fianco di senatori nobilissimi come Modric e Kroos, infatti, ora ci sono giovani dal talento cristallino come Valverde, Camavinga, Tchouameni, Bellingham e Arda Guler. In difesa, invece, Ancelotti ha deciso di promuovere il classe 2003 Marvel: in seguito al grave infortunio di Militao, si è deciso di non intervenire sul mercato puntando sulle risorse delle giovanili.

Il nuovo corso sta generando entusiasmo fra i tifosi, che sognano di tornare a lottare per la Champions League e per la Liga. Dopo due partite, però, c’è stato un giocatore in particolare che ha stregato tutti grazie a giocate super, un carattere forte e tre reti: si tratta di Jude Bellingham.

Il centrocampista, anche lui classe 2003, è arrivato in Spagna in estate dal Borussia Dortmund per più di 100 milioni di euro. Tutti vedono in lui un predestinato e Ancelotti lo ha definito come un giocatore fuori dal comune. L’allenatore ha scelto di posizionarlo da trequartista in un sistema senza una punta vera: Bellingham, di fatto, sta diventando un falso 9. A certificarlo sono i numeri: tre gol ed un assist nelle sue due prime presenze nel campionato spagnolo.

L’intesa con Rodrygo e Vinicius, gli altri due elementi che compongono l’attacco, è parsa naturale sin da subito, come se l’inglese fosse a Madrid da sempre. I tifosi sono pazzi di lui e il Real se lo coccola, conscio di avere fra le mani un gioiello dal valore inestimabile che può aprire una dinastia con i Blancos: a soli 20 anni, infatti, ha margini di crescita illimitati.