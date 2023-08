Infortunio Kvaratskhelia, cambia tutto: quando rientrerà la stella del Napoli

Novità a Napoli per il rientro di Kvaratskhelia dall’infortunio: ecco quando il georgiano potrà tornare in campo

Archiviata la trasferta di Frosinone, con una vittoria convincente, seppur arrivata in rimonta e senza la brillantezza mostrata per larghi tratti dello scorso campionato, per il Napoli è già arrivato il momento di voltare pagina e pensare al prossimo impegno. All’orizzonte c’è infatti il debutto stagionale al Maradona, in una gara non banale, con il Sassuolo di Dionisi.

Una partita di straordinario valore per mille motivi. Innanzitutto, perché sarà l’esordio del Napoli di Garcia, con lo scudetto sul petto, davanti al suo pubblico. In secondo luogo perché potrebbe essere anche la partita del ritorno in campo di Khvicha Kvaratskhelia, una delle stelle della squadra. Anche se, su questo secondo punto, emergono nelle ultime ore alcuni dubbi.

Per qualcuno il georgiano sta per trasformarsi in uno spinoso caso di mercato, alla Osimhen, per fare un paragone non certo casuale. Intanto, è sicuramente il primo giallo stagionale per quanto riguarda gli infortuni.

L’MVP dello scorso anno è stato tenuto, infatti, a sorpresa fuori dalla gara di Frosinone, stando alle parole di Garcia semplicemente per precauzione, avendo manifestato un affaticamento muscolare. Le cose però potrebbero essere anche diverse, come rivelato dal Corriere dello Sport.

Kvaratskhelia diventa un caso? Ecco quando può rientrare in campo

Fino a prova contraria, il ritorno in campo di Kvara contro il Sassuolo non dovrebbe in realtà essere messo in dubbio. L’attaccante georgiano sta infatti smaltendo l’affaticamento e dovrebbe riuscire a partecipare alla seconda gara di campionato, anche se non è certo ancora il suo impiego dal primo minuto.

Tuttavia, il Corriere anticipa un atteggiamento di cautela da parte di staff tecnico e medico. Probabilmente le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno e si prenderà una decisione definitiva sul suo ritorno in campo solo nell’immediata vigilia del match del Maradona.

Una piccola preoccupazione per Garcia, che intanto deve fare i conti con voci di mercato che potrebbero distrarre il giocatore, e dovrà fare in modo di isolarlo il più possibile dai rumor che si stanno diffondendo nell’ambiente. Secondo alcune fonti, l’entourage del georgiano, che ancora non ha firmato un rinnovo di cui si parla ormai da mesi, potrebbe presto bussare alle porte del Napoli con una richiesta clamorosa.

Probabilmente spinti dalle concessioni immense che il club starebbe facendo all’altro gioiello della squadra, Osimhen, gli agenti di Kvara vorrebbero infatti cambiare le condizioni del rinnovo e passare, dai quasi 3 milioni di cui si è parlato fino a questo momento, ad almeno 5 milioni di euro.

Una somma decisamente fuori parametri per il nuovo Napoli di DeLa, attentissimo ai conti, soprattutto per quanto riguarda il monte ingaggio. Che si stia per profilare all’orizzonte una nuova telenovela di mercato? Possibile, anche se i tifosi in questo caso possono stare più tranquilli. Con un contratto, quello attuale, in scadenza nel 2027 è molto complicato per l’entourage riuscire a fare reali pressioni su De Laurentiis. La sensazione è che ci possa essere tutto il tempo per arrivare, serenamente, a un accordo per ritoccare l’attuale contratto, sicuramente inferiore al valore dimostrato dal calciatore in campo nella scorsa stagione.