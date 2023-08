Affare fatto, Baldanzi nel 2024 in una big italiana

Tommaso Baldanzi è uno dei profili più interessanti del calcio italiano. Nonostante le richieste, sembra che rimarrà a Empoli: ma per il 2024 già lo aspetta una big della Serie A

In un modo o nell’altro l’Empoli sembra aver resistito alle lusinghe: nonostante le tantissime richieste, Tommaso Baldanzi è pronto a un’altra stagione in Toscana. Forse la scelta più giusta, visto che il giovane centrocampista offensivo ha appena 20 anni.

Classe 2003, con un lungo contratto davanti (al 2027) e una valutazione di non meno di 20 milioni di euro, ma forse anche di più. Dopo l’ottimo esordio in Serie A nello scorso campionato, il prodotto del settore giovanile empolese è pronto alla consacrazione. Può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo ed è bravo nelle due fasi. Tutte le “grandi” lo hanno individuato come un acquisto ideale: i paragoni si sprecano. Da Barella a Zielinski, passando per Luis Alberto.

Si tratta di un calciatore con ampi margini di miglioramento, per questo la scelta più saggia è stata sicuramente quella della permanenza a Empoli. Con Zanetti confermato non potrà fare altro che solidificare la sua posizione da protagonista e prepararsi al grande salto. Non adesso, quindi, ma dal prossimo anno. Nel 2024 Baldanzi approderà a una big, e dovrebbe essere una squadra di Serie A.

Il Napoli su Baldanzi, ma non c’è fretta

Non a gennaio, ma non lo si esclude. Più probabilmente la prossima estate. Una delle grandi che è molto attenta al suo centrocampo è il Napoli: non è un segreto che la squadra di De Laurentiis sta trattando il gioiello Gabri Veiga del Celta Vigo. Con la conferma di Zielinski potrà rimanere così per un altro anno. Poi, però, arriverà tempo di rinnovare il reparto definitivamente, magari salutando il polacco. Ed ecco che Baldanzi rappresenta il nome ideale: può giocare dentro al campo, ma anche adattarsi al ruolo di mezzala. E all’occorrenza può pure fare la seconda punta o ancora meglio il trequartista centrale.

Al Napoli piace molto, visto che lo segue da tempo. Visto che arriva dal settore giovanile, Baldanzi non ha in ingaggio importante, anzi. Ecco perché può essere preso senza un particolare esporso sul fronte dello stipendio. Sicuramente va accontentato l’Empoli, che probabilmente non chiederà meno di 20 milioni. Ma è probabile che per Baldanzi ne varrà la pena, e il gioiellino sarà visionato e seguito con grande attenzione durante il campionato che è appena cominciato.