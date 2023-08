Lukaku-Serie A, ultim’ora atomica: colpaccio vicino

Dopo settimane di trattative sembra proprio arrivato il momento decisivo: Romelu Lukaku è pronto a tornare in Italia.

La sessione estiva del calciomercato è ormai giunta agli ultimi giorni ma la situazione riguardante Romelu Lukaku non si è ancora sbloccata. L’attaccante belga, dopo aver interrotto i contatti con l’Inter, sembrava a un passo dalla Juventus ma la trattativa per portare il bomber a Torino non è mai arrivata a un punto decisivo.

Come noto, la Juve ha provato a imbastire con il Chelsea uno scambio con Dusan Vlahovic, ma la distanza tra i due club in merito al conguaglio da garantire ai bianconeri ha fatto sì che la trattativa si arenasse. La Signora, infatti, chiede 40 milioni di euro per perfezionare lo scambio, mentre i Blues sono disposti a offrirne al massimo 25.

Con l’affare in stand-by altri club si sono inseriti nella corsa a Romelu Lukaku. In queste ultime settimane ci hanno provato altri due club di Serie A, vale a dire il Milan e la Roma, mentre i tabloid britannici hanno parlato di un possibile interessamento del Tottenham dopo la cessione di Harry Kane al Bayern Monaco. Finora, però, tutto è rimasto fermo, anche perché nessuno sembra intenzionato a spendere 40 milioni – questa la valutazione fatta dal Chelsea – per il bomber della Nazionale belga.

Lukaku sta per tornare in Serie A: la svolta è vicina

Nonostante questo stallo, gli esperti di calciomercato continuano a ritenere lo scambio Lukaku-Vlahovic la soluzione maggiormente percorribile. E’ quanto riportato anche da Tuttosport, che sottolinea come Madama tenterà fino all’ultimo giorno di mercato di chiudere l’affare e regalare a Massimiliano Allegri l’attaccante ideale per il suo gioco. La capacità di Lukaku nel difendere palla e smistare per i compagni o attaccare la profondità nelle ripartenze sembra davvero la soluzione perfetta per il tecnico livornese.

La Juve potrebbe anche sfruttare il Decreto Crescita per risparmiare sull’ingaggio del belga, senza dimenticare che i 40 milioni di conguaglio richiesti dai bianconeri andrebbero a pareggiare i costi rimanenti del cartellino di Vlahovic. Juventus e Chelsea continuano quindi a lavorare per trovare la formula giusta: se i londinesi decideranno di spingersi almeno fino a 35 milioni di conguaglio l’affare potrebbe andare in porto.

In alternativa, la Juve potrebbe continuare a spingere per avere Lukaku in prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione. Nelle ultime ore sembra che il Chelsea abbia aperto anche a questa opzione.