Big di Serie A gelata, maxi offerta dall’Arabia: proposta irrinunciabile

L’Arabia Saudita continua a guardare alla Serie A per altre spese folli. Un altro pezzo di una delle nostre big potrebbe presto salutare l’Italia per approdare in Medio Oriente

Quello del 2023 sarà sicuramente ricordato come il calciomercato estivo delle spese pazze a firma club dell’Arabia Saudita. Sono veramente tanti i giocatori che hanno deciso di accettare il corteggiamento del Medio Oriente, lasciando l’Europa. Non solo giocatori negli ultimi anni delle loro carriere, ma anche ragazzi con diverse stagioni di fronte ad alti livelli.

In questo sta il grosso cambiamento della filosofia araba, che ora vuole sfruttare lo strapotere economico per creare un nuovo polo calcistico. Da capire se solo fino al 2034, data in cui ci saranno i Mondiali che l’Arabia Saudita vorrebbe organizzare. Intanto però i grossi fondi degli sceicchi permettono a vari club colpi veramente da sogno.

Basti pensare a Cristiano Ronaldo, che è stato seguito poi da profili di spessore come Kantè, Benzema, Manè, Firmino, Mahrez, Salah e tanti altri. Con il passare dei giorni abbiamo quasi raggiunto il miliardo di spesa per i soli cartellini e non è da escludere che il traguardo venga tagliato presto visto che il calciomercato in Arabia Saudita chiude il 20 settembre.

Arriva un’altra offerta allettante, ora il Napoli può cedere Juan Jesus

In queste ore alcuni club arabi stanno guardando nuovamente verso la Serie A per altri rinforzi. Demiral dell’Atalanta viaggia verso l’Arabia Saudita e ci sono voci anche per Calhanoglu dell’Inter. La novità è che anche un pezzo del Napoli potrebbe salutare, lasciando la corte dei campioni d’Italia per attraversare il mediterraneo e cambiare completamente vita.

Il clu saudita infatti è disposto a mettere sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro per assicurarsi il difensore. Un contratto decisamente allettante che potrebbe far tentennare Juan Jesus. Tutto sta nel capire quanto l’Al-Shabab potrebbe mettere sul piatto per il cartellino del giocatore ex Roma e Inter. Davanti a un’offerta tale da far vacillare anche Aurelio De Laurentiis, ecco che un affare improbabile potrebbe improvvisamente diventare concretissimo.

Per ‘colpa’ dell’Arabia, ricordiamo, il Napoli ha già dovuto dire addio a Gabri Veiga. Il talento spagnolo è stato scippato dall’Al-Ahli, la scorsa notte accordatosi con il Celta (sui 40 milioni di euro) e con il calciatore. L’operazione è praticamente ufficiale.