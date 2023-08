Inter, beffa doppia: c’è lo scippo della Juve

In casa Inter quella beffa non è stata ancora digerita: la Juve ora ne potrebbe approfittare per un nuovo colpo in entrata

L’Inter ha cominciato bene il suo nuovo cammino in Serie A, i nuovi acquisti non hanno deluso e contro il Monza è arrivata una vittoria convincente sotto il segno di Lautaro Martinez il cui estro offensivo è imprescindibile per la squadra nerazzurra.

Si vedrà nelle prossime partite se anche Marcus Thuram riuscirà a imporsi lì in avanti, così come vedremo se le qualità di Davide Frattesi si metteranno in mostra. Ciò che tiene banco in queste ore è tuttavia la situazione più chiacchierata dell’estate, data dapprima per scontata con conseguenti visite mediche e successivamente tramontata all’improvviso e senza preavviso.

Facciamo chiaramente riferimento alla situazione Lazar Samardzic il cui futuro doveva parlare nerazzurro e invece all’ultimo minuto l’affare è saltato mandando su tutte le furie società e tifosi. In questo momento molti dubbi aleggiano sul suo futuro.

Samardzic, Lazio e Juve studiano il colpo

Di sicuro è un momento molto difficile per Samardzic che sperava di diventare un nuovo calciatore dell’Inter. E invece ha dovuto subire una beffa a dir poco clamorosa. Ora sta pensando costantemente alla sua prossima squadra in quanto a Udine non ha intenzione di rimanere.

Nelle ultime ore la Lazio sembra si stia muovendo a favore del calciatore perché non ha ancora del tutto digerito la partenza di Sergej Milinkovic-Savic che per la squadra di Maurizio Sarri era più di un centrocampista abile a smistare palloni e avviare l’azione offensiva. Lo si è visto più che bene durante lo scontro del Via del Mare contro il Lecce.

La Lazio per ovviare alla mancanza del serbo potrebbe puntare Samardzic anche se nelle ultime ore il nome di Mattèo Guendozi, centrocampista del Marsiglia, sembra sia nettamente in vantaggio. Il classe 99′ francese, avendo molta più esperienza alle spalle, potrebbe fare al caso della Lazio.

Se la società biancoceleste dovesse dunque abbandonare la pista che porta a Samardzic, ecco che la Juventus potrebbe tentare il colpaccio. Non è un mistero che il calciatore piaccia a Cristiano Giuntoli già dai tempi di Napoli e ci sarebbero tutti i presupposti per avviare una trattativa. Si tratta solo di una indiscrezione di mercato, ma ad Allegri un calciatore con la qualità dell’ex Lipsia farebbe molto comodo.