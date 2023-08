La carriera di un Big del campionato italiano è a rischio: cos’è successo

A poche ore dalla seconda giornata di campionato nasce un nuovo caso in Serie A: cosa sta succedendo

Mancano poche ore all’avvio della seconda, e attesissima giornata di campionato e molte delle squadre che alla prima hanno deluso i propri tifosi vorranno subito riscattarsi.

Tra di loro spicca il Genoa di Alberto Gilardino che alla prima di campionato tra le mura di casa di Marassi ha subito uno sconfitta pesante e da dimenticare contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Partita senza storia che è servita come campanello d’allarme al Grifone appena tornate a respirare il clima della Serie A.

Tuttavia, mettendo da parte un attimo il calcio, in questo momento a Genova sta montando un caso destinato a far parlare di sé. Finora non ha ricevuto un grande eco mediatico, ma è molto probabile che nelle prossime settimana sia destinato a occupare le prime pagine dei giornali. E si riferisce proprio a un calciatore che la passata stagione in Serie B ha mostrato lampi di grande talento.

Genoa, Gudmundsson accusato di molestie sessuali: lui nega tutto

Dopo i due casi più noti al grande pubblicato, quelli di Mason Greenwood e Gylfi Sigurdsson, ne abbiamo un altro destinato a farla parlare di sé. Un ennesimo caso di molestie sessuali consumato ai danni di una 24enne proprio durante quest’estate e che vedrebbe protagonista il talento del Genoa Gudmunsson. Questa l’accusa proveniente perlopiù dalla stampa islandese che si sta occupando ampiamente del caso. In Italia si conoscono pochi dettagli di questa vicenda e il ragazzo continua ad allenarsi con i compagni.

Di recente, proprio alla luce dell’apertura delle indagini in Islanda, Albert Gudmundsson ha rotto gli indugi parlando contro la stampa che lo accusa. “Sono totalmente innocente, non parlerò di questa vicenda finché non vi sarà un’inchiesta“, afferma il ragazzo che come detto continua ad allenarsi in vista della seconda giornata di Serie A. Altri dettagli della vicenda non sono ancora chiari, ma si sa sicuramente che in Islanda l’hanno presa sul serio: il fantasista genoano è stato infatti sospeso dalla Nazionale poco dopo che la notizia si diffondesse nel Paese. Accadrebbe la medesima cosa in Italia solo nel caso in cui dovesse essere condannato da un giudice.

Intanto, il quotidiano Il Secolo XIX riporta che Gudmundsson sta già studiando una strategia di difesa legale assieme ai suoi agenti nel caso in cui la questione giudiziaria dovesse regalare brutte sorprese.