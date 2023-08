“Lukaku alla Roma”: c’è l’annuncio in diretta

La Roma sta provando a piazzare il colpo che cambierebbe tutta la storia del suo mercato. “Big Rom” è l’obiettivo numero uno per l’attacco di Mourinho

L’arrivo di Azmoun aveva spento gli entusiasmi in casa giallorossa. L’attaccante iraniano proveniente dal Bayer Leverkusen prenderà probabilmente il posto di Solbakken come vice Dybala, mentre per quanto riguarda il #9 si punta sul belga.

Un tam tam continuo, le radio romane che rimbalzano la notizia, gli esperti di mercato che iniziano ad aprire alla possibilità. Lukaku alla Roma non è più utopia. In molti hanno paventato un possibile arrivo dell’ex Inter nella Capitale ma fino a qualche giorno fa sembrava solo pura utopia. Troppo difficili le condizioni economiche, troppe le contendenti alla corte del giocatore ed estremamente complicati i conti della società dei Friedkin.

Eppure qualcosa si è mosso e alla fine tra un problema qui e uno stop lì la trattativa ha preso piede. Il giornalista Tancredi Palmeri, esperto di mercato e molto attivo su Twitter (X), aveva postato un messaggio piuttosto chiaro nelle scorse ore: “Se il Chelsea apre al prestito per Lukaku la Roma può tornare in corsa”.

Detto fatto e dopo un incontro tra l’avvocato Ledure, che cura gli interessi del centravanti e i Blues, la situazione si è sbloccata.

Calciomercato Roma, tutto su Lukaku: ora può arrivare in prestito

Lukaku può partire in prestito ma il club che lo prende deve pagare interamente l’ingaggio. Questa la condizione che ha messo il Chelsea alla cessione del suo bomber. La Roma ha lo spazio salariale per accontentare le richieste di “Big Rom“, che all’Inter prendeva 8 milioni netti a stagione (con il decreto crescita circa 12).

Mourinho ha già parlato con il ragazzo nelle scorse ore, per capire la sua disponibilità ad arrivare nella Capitale. I due hanno lavorato insieme al Chelsea e al Manchester United e godono di un’ottima stima reciproca (dopo qualche dissapore iniziale). Il centravanti belga risolverebbe tutti i problemi di Mou, almeno per il reparto avanzato e renderebbe la Roma competitiva.

La Juve è sempre stata la prima opzione per il #9 ma la mancata cessione di uno tra Kean e Chiesa non libera lo spazio salariale per mettere dentro un altro big. Lo scambio con Vlahovic è tramontato da un mese e questo rende Allegri e i suoi ai margini della trattativa. Intanto dalle parti di Trigoria sognano.