Squalifica annullata: sarà in campo contro i bianconeri

Ribaltone in Premier League: sarà in campo normalmente dopo l’annullamento della discussa squalifica, l’allenatore esulta

La Premier League si appresta a vivere la sua terza giornata e le aspettative sui club sono già elevate. Non mancano nemmeno le polemiche arbitrali che, a dirla tutta, in Inghilterra sono molto rare rispetto agli altri campionati europei.

Ne sa qualcosa il Liverpool di Jurgen Klopp che ha cominciato la stagione in maniera tiepida dimostrando tuttavia di aver rinnovato ottimamente molte zone del campo deficitarie durante la scorsa stagione.

Tra queste il centrocampo sembra aver cambiato aspetto: gli innesti di Szoboszalai, Endo e Mac Allister hanno ravvivato una porzione di campo che la passata stagione non si è dimostrata all’altezza della situazione (e infatti il club non è riuscito a ottenere la qualificazione alla prossima Champions League).

Proprio l’argentino campione del mondo, arrivato dal Brighton per una cifra di 42 milioni di euro, è stato al centro di una polemica tra il club del Merseysyde e la Football Association in merito a una espulsione ricevuta durante la partita Liverpool-Bournemouth, terminata tre a uno a favore dell’undici di Klopp. Una espulsione ritenuta subito esagerata che ha spinto i Reds a fare ricorso per annullarla. Avendo alle fine ragione.

Liverpool, annullata la squalifica a Mac Allister: sospiro di sollievo per Klopp

Il centrocampo del Liverpool non ha ancora carburato al cento per cento ma di certo l’assenza di un calciatore della qualità di Mac Allister avrebbe condizionato la prossima partita contro l’arrembante Newcastle di Sandro Tonali, prossima squadra che affronterà la macchina di Klopp. Dopo l’espulsione contro il Bournemouth, avvenuta per un fallo dell’argentino contro il centrocampista Ryan Christie, il club ha subito presentato ricorso alle autorità competenti ritenendo il comportamento dell’arbitro non conforme.

A buon ragione i Reds hanno fatto pressioni sulla Football Association la quale alla fine ha dato ragione alla società. Una Commissione di regolamentazione indipendente, che si occupa tra le altre cose delle dispute arbitrali e dei ricorsi dei club, ha infatti annullato la squalifica a Mac Allister “perché ritenuta ingiusta“, si legge in un post pubblicato sul social X dal portavoce della Federcalcio inglese.

Pericolo scampato dunque per Klopp che ora potrà contare sull’estro dell’argentino che in queste prime battute di Premier League ha dimostrato il motivo per il quale è stato prelevato dal Brighton.