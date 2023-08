Continua ad essere al centro di tante voci di mercato Sofyan Amrabat, in uscita dalla Fiorentina e nel mirino di tanti top club. Italiani ma non solo. Adesso per lui sta per arrivare la svolta, dal momento che una big nostrana è pronta ad affondare il colpo per assicurarsene le prestazioni.

Non è stata una sessione di calciomercato semplice per Sofyan Amrabat. Al centro di tante voci di mercato e con la manifesta volontà di lasciare Firenze, nessuna delle compagini che si sono approcciate a lui hanno fin qui mai realmente affondato il colpo. Dal Manchester United al Barcellona, passando per il Liverpool di Klopp. Adesso a sorpresa una big italiana fa sul serio per lui ed è pronta ad avviare in maniera seria i discorsi con la Fiorentina. Le cifre sono di quelle importanti, anche se i tempi stringono e bisogna trovare una quadra in poco tempo per evitare di vedere tramontare questa possibilità.

L’ex Verona resta in Serie A

E’ stata, come è noto, una stagione di primo piano per Amrabat, che ha conquistato l’attenzione di tutti anche sul piano internazionale. Adesso per lui è giunto il momento di fare il definitivo salto di qualità ed una big italiana gli offre questa possibilità che altri club, soprattutto inglesi, non gli hanno offerto.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, il Napoli ci sta seriamente pensando dopo l’affare Gabri Veiga. Il nodo principale è rappresentato dalla valutazione di 35 milioni di euro che ne fa la Fiorentina, ma gli azzurri intendono provarci. Fondamentale cedere prima uno degli esuberi, vale a dire Diego Demme e Gianluca Gaetano.

Amrabat al Napoli: le cifre dell’affare

L’ultima stagione per lui è stata quella della definitiva consacrazione, dal momento che ha dimostrato tutto il suo valore. Tanto in Serie A con la maglia della Fiorentina, quanto in Nazionale, con quella del Marocco. I club inglesi alla fine non hanno avuto le risorse per strapparlo al nostro campionato ed ora ci prova seriamente il Napoli, che vede in lui una alternativa tanto a Lobotka quanto ad Anguissa per i muscoli che è in grado di garantire. I costi però sono di quelli importanti e bisogna trattare per far sì che si possa mettere in discesa.