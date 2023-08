Okaka torna in Serie A, colpaccio a zero

Stefano Okaka può tornare in Serie A a parametro zero: colpo per una squadra del massimo campionato italiano

Le porte della Serie A stanno per riaprirsi per un ex protagonista del massimo campionato italiano: l’attaccante Stefano Okaka. Grande protagonista in Turchia nelle ultime stagioni, il bomber azzurro, scuola Roma, ha deciso in questi giorni di svincolarsi dal suo ultimo club, l’Istanbul Basaksehir, per trovare una nuova sistemazione. E le offerte non mancano…

Come confermato dal suo agente, il fratello Carlo, sono molte le squadre europee pronte a mettere sotto contratto un attaccante che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di saper fare gol ovunque e in ogni modo. Tra queste, anche alcune provenienti da squadre di Serie A, decise a riportarlo in Italia dopo due stagioni.

D’altronde Okaka, pur non essendo più giovanissimo (classe 1989), è ancora fisicamente integro e ha dimostrato di essere in ottime condizioni negli ultimi anni, trascinando la squadra di Istanbul fino a traguardi impensabili, come la qualificazione alle coppe europee e un cammino più che dignitoso in Conference League.

Il mancato approdo nelle coppe nel campionato appena terminato ha però convinto il giocatore a cambiare aria, anche per liberare il club da un ingaggio piuttosto pesante che, in questo momento, avrebbe potuto rappresentare un problema per la società turca. Da qui la scelta di svincolarsi per cercare una nuova avventura.

Okaka può tornare in Serie A: ci prova una neopromossa

34 gol in 178 presenze in Serie A. Questo il bilancio in carriera, fin qui, dell’attaccante scuola Roma nel massimo campionato italiano. La sua ultima avventura dalle nostre parti risale agli anni di Udine. Con la maglia bianconera ha alternato momenti di grande spolvero ad altri di evidente difficoltà, riuscendo comunque a chiudere la sua ultima stagione con 4 gol in 22 presenze (non tutte da titolare).

Nelle ultime due stagioni in Turchia è ‘rinato’. Nella prima è risultato decisivo per la cavalcata in campionato del Basaksehir, con ben 12 gol in 31 presenze. Nella seconda e ultima, invece, pur non riuscendo a ripetersi nella Super Lig, ha mostrato tutte le sue qualità in Conference League, mettendo a segno ben 5 gol tra qualificazioni, gironi e sedicesimi di finale.

Numeri che lo rendono ancora un giocatore valido. Un calciatore che magari non potrà più ambire ad essere titolare in un club di altissimo profilo, come la ‘sua’ Roma, ma che ha tutto per poter giocare da titolare o da prima alternativa in un club di livello medio-basso.

Non a caso, al momento la pista più calda per il suo futuro porta a una neopromossa. Sulle sue tracce ci sarebbe il Cagliari di Claudio Ranieri, allenatore che lo conosce bene e che ha grande stima delle sue potenzialità. Potrebbe essere proprio lui il bomber in grado di completare il reparto e dare respiro ai vari Shomurodov, Pavoletti e a Lapadula, al momento tra l’altro fermo ai box per un infortunio.