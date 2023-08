Jolanda De Rienzo esagerata: straripante anche in studio

Jolanda De Rienzo lascia senza fiato. La giornalista è ammaliante e straripante anche nello di Sportitalia. Lo scatto pubblicato su Instagram ha raccolto tantissimi consensi da parte dei fan della cronista

Una delle giornaliste sportive più apprezzate dal pubblico italiano è senza ombra di dubbio Jolanda De Rienzo. La cronista napoletana, infatti, è da anni uno dei volti di riferimento di Sportitalia.

Al netto di alcune apparizioni in altri network, la De Rienzo, infatti, ha sempre collaborato con la redazione sportiva diretta da Michele Criscitiello. Il suo posto ruolo, infatti, è sempre stato quello della conduttrice del programma che fa da antipasto a “Speciale Calciomercato” condotto dallo storico duo Criscitiello-Pedullà. Sono diversi anni, infatti, che Jolanda De Rienzo conduce “Aspettando Calciomercato” che va in onda per circa due ore nel corso dei periodi interessati dalle sessioni di mercato.

Jolanda De Rienzo è molto attiva sui social. Instagram è il canale che la giornalista campana adopera con maggiore frequenza. Infatti, la De Rienzo pubblica molto spesso sul proprio feed un nuovo contenuto multimediale. Se provassimo a quantificare la cosa, si potrebbe parlare di un nuovo post pubblicato ogni giorno. Un dato veramente eccezionale, un dato che, di fatto, ha delle ripercussioni importanti anche sul seguito della cronista. Il numero di followers della De Rienzo, non a caso, è molto elevato e continua a lievitare nel tempo. Fino a qualche mese fa, ad esempio, la fanbase era più ridotta rispetto a come si presenta oggi. Nello specifico, al momento la De Rienzo è seguita da oltre 356 mila utenti.

Jolanda De Rienzo, il vestito nero manda ko in followers: scatto da sogno!

Un numero di followers molto alto che resta sempre ammaliato dagli ‘elementi multimediali’ pubblicati di frequente dalla giornalista. Sono diversi i commenti e i mi piace che sopraggiungono sotto ogni post. Non ha fatto eccezione, naturalmente, l’ultimo scatto pubblicato qualche ora fa. Il post consiste in una foto che vede la De Rienzo che posa nello studio di Sportitalia.

La giornalista indossa un abito di colore nero che mette in risalto il suo fisico perfetto e pone in evidenza il lato A. I fan sono rimasti, senza parole. Sono, infatti, tantissimi i complimenti e gli apprezzamenti che è possibile leggere nella sezione commenti presente sotto al post. Gli utenti, quindi, non hanno perso tempo a dire la propria in merito allo scatto.