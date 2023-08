Bomba Kostic: sì della Juve, ci sono le cifre

Nei giorni finali del mercato la Juventus proverà a mettere a segno qualche colpo, ma prima occorrerà cedere ed anche l’esterno serbo è sul mercato

Tutti sono utili, nessuno è indispensabile, oggi più mai. Soprattutto se poi arriva l’offerta giusta. E’ il motto spietato, che non ammette sentimentalismi di sorta quello che sta guidando il mercato della Juventus.

Un mercato decisamente complesso perché complessa è la formula da seguire nel nuovo corso bianconero: competitività e sostenibilità. L’ha dettata il numero uno di EXOR, ovvero la cassaforte della Juventus, John Elkann. Cristiano Giuntoli l’ha raccolta cercando di plasmarla in maniera tale da portare anche qualche beneficio tecnico alla squadra, oltreché economico, alla società. Non è stato facile e certo non lo sarà nell’ultima settimana di mercato.

Nel calderone del direttore tecnico bianconero ancora bollono diversi affari. Le uscite, come al solito, devono avere la priorità, perché da loro, come al solito, devono arrivare i fondi necessari per i nuovi innesti. Al di là dei giovani, appartenenti o meno alla Next Gen, in cerca di idonee soluzioni per proseguire il loro percorso di crescita, vi sono alcuni profili della rosa che potrebbero partire solo, ed esclusivamente, per fare cassa. Ma solo, ed esclusivamente, ai prezzi stabiliti dalla società bianconera. Tra questi vi è Filip Kostic.

Bomba Kostic: sì della Juve

Filip Kostic, esterno serbo classe 1992 proveniente dall’Eintracht Francoforte e acquistato per 12 milioni di euro più bonus, è stata una delle pochissime note liete nella disgraziatissima passata stagione della Juventus. La sua cessione avrebbe una motivazione quasi esclusivamente di natura economica.

Il convincente avvio di stagione di Andrea Cambiaso sta costringendo alla panchina il nazionale serbo. Considerato che la Juventus non avrà la vetrina europea e giocherà soltanto in campionato e Coppa Italia, tenere in panchina un giocatore del valore economico del serbo, è un lusso che la Juventus, al momento, e chissà per quanto tempo ancora, non può permettersi. Per questo una cessione dell’esterno ex Eintracht non è un’ipotesi da scartare a priori.

Essendo però un profilo che gode della massima stima di Massimiliano Allegri, la sua cessione può avvenire solo e soltanto se verranno soddisfatte le richieste economiche della Juventus. La società bianconera valuta il suo giocatore non meno di 25 milioni di euro e questo proprio grazie alla sua ottima prima stagione. Rendimento ancora più da evidenziare considerando tutte le difficoltà interne, e soprattutto esterne, che la squadra di Allegri ha vissuto sulla sua pelle l’annata scorsa.