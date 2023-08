Ribaltone Lukaku: il Chelsea spiazza tutti

Il futuro di Romelu Lukaku continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni. Il Chelsea continua a non abbassare le pretese e, quindi, sono in corso le riflessioni.

Sono giorni decisivi i prossimi per il futuro di Romelu Lukaku. Il belga non rientra più nei piani del Chelsea e per questo motivo sono in corso le riflessioni del caso per valutare nel dettaglio la situazione e capire la soluzione migliore per il calciatore che, come detto in precedenza, ha voglia di provare a sposare questo nuovo progetto.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nelle scorse ore il Chelsea ha spiazzato tutti con un ribaltone che poteva cambiare le sorti di Lukaku ed anche del futuro del giocatore.

Calciomercato: cambia tutto per Lukaku, i dettagli

Prima l’Inter, poi la Juventus, il Milan e infine la Roma. Lukaku in queste settimane ha avuto diversi contatti con i club di Serie A, ma alla fine la fumata bianca non è arrivata. In questo momento sembra essere vicino ai giallorossi, ma nelle ultime ore è arrivato un retroscena che poteva cambiare molto in chiave futura del calciatore. Ma alla fine non sono previste delle decisioni improvvise e il futuro del giocatore sembra essere ormai deciso.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Chelsea ha chiamato la Juventus per valutare la disponibilità da parte dei bianconeri a rilanciare e superare l’offerta della Roma. La chiusura a parte dei bianconeri è stata immediata e, per questo motivo, non sono attese delle novità in questo senso. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore nel futuro di Lukaku.

La situazione Lukaku sembra essere ormai vicino ala conclusione con la Roma che spera di poter chiudere nl migliore dei modi questa opzione. Si tratta di un rinforzo assolutamente importante considerando le difficoltà del club soprattutto nella fase offensiva dove ci sono state difficoltà importanti.

Mercato: la Roma in vantaggio su Lukaku

La Roma in questo calciomercato è in vantaggio su Lukaku e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Si tratta di un rinforzo importante ed alla fine il Chelsea ha dovuto cedere al prestito. Il contatto con la Juventus poteva riaprire l’addio anche a titolo definitivo, ma da parte dei bianconeri nessuna apertura e per questo motivo i giallorossi sono in vantaggio.