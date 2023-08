Spari contro l’auto del calciatore: ha rischiato la vita

Grande spavento per un famoso calciatore, il quale ha rischiato la vita dopo gli spari contro l’auto. Ecco di chi si tratta e cosa gli è accaduto

Una vicenda spiacevole, di cui le ripercussioni potevano essere peggiori, tanto è stato lo spavento per un giocatore molto conosciuto in Italia.

Stiamo parlando di Iago Falque, esterno offensivo spagnolo da ormai un anno ai colombiani dell’America Cali, dopo una carriera vissuta nei principali tornei europei, tra Liga, Premier League e Serie A.

Sin da giovane riesce a crescere nei vivai di club importanti, iniziando dal Real Madrid, poi 7 anni al Barcellona. Poi è arrivato nel Belpaese: brevi esperienze tra Juventus e Bari, dopo aver militato nella squadra B del Villarreal, si trasferirà al Tottenham.

Nel 2014 Iago Falque arriva al Genoa e, dopo una prima stagione convincente in Italia, approda alla Roma giocando anche in Champions League, dove disputerà 5 partite e segnando un gol contro il Bayer Leverkusen.

La sua esperienza più importante in Serie A è stata però al Torino, dove ha vissuto 3 stagioni da protagonista. Alla quarta annata in granata il suo spazio si riduce, fino al ritorno nella sessione invernale di mercato al Genoa.

Spari contro il calciatore: ex Serie A nel mirino

Dopo una sola stagione al Benevento con sole 5 presenze in campionato, dove tra l’altro non riuscirà ad impedire la retrocessione dei sanniti, il suo trasferimento a sorpresa in Colombia all’età di 32 anni. E proprio nel Paese sudamericano ha vissuto di recente una brutta disavventura.

A specificare il fatto avvenuto in Sudamerica ci ha pensato la stessa società in cui milita, attraverso un comunicato apparso sui proprio canali social: “Nelle vicinanza del Centro Sportivo si è verificato un evento in cui è stato coinvolto il nostro tesserato, il quale lo precisiamo non si trovava in quel momento presente“.

Ci sono però stati degli spari all’auto del calciatore, scosso per l’episodio per quanto non abbia assistito a quanto avvenuto. Su tale fatto non ci sono per fortuna dei feriti, ma le autorità locali stanno indagando per capire i motivi di tale agguato. L’uomo presente al posto di Iago Falque ed amico del calciatore ha evitato i proiettili ed ha spiegato agli agenti di come non capisse se si fosse trattato di rapina o ci fosse dell’altro. Nei prossimi giorni si attenderanno ulteriori sviluppi sulla vicenda.