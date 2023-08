Un nuovo bomber per Allegri, colpo scudetto della Juve

Il calciomercato bianconero comincia ad infiammarsi: mancano poche ore, ecco il bomber che può svoltare un’intera stagione

Il quotidiano torinese ‘Tuttosport’ fa il punto su quella che sarà la strategia bianconera che da qui alle prossime ore potrebbe regalare un grande attaccante a Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, si sa, ha richiesto espressamente rinforzi di un certo peso per potenziare il reparto avanzato della Juventus.

Il caso Vlahovic, con il serbo che rimane ancora un’opzione golosa per i top club europei, resta aperto. L’unico sicuro di avere un posto certo nella ‘Vecchia Signora’ è sicuramente Arek Milik, acquistato dal Marsiglia. E poi c’è Moise Kean che, da quanto riferito, è ormai in rampa di lancio verso l’uscita. Proprio l’addio del classe 2000 rappresenta la ‘conditio sine qua non’ affinchè il tanto bramato nuovo attaccante prenda la strada giusta verso Vinovo.

Un nome c’è già ed è lo stesso delle ultime sessioni di mercato: perchè Allegri è davvero certo di voler percorrere la via dell’ennesimo (il terzo) ritorno di Morata alla Juventus. I contatti ci sono già stati, la ‘Vecchia Signora’ attende solo di fare cassa per reinvestire parte dei proventi derivanti dalla cessione di Kean nelle casse dell’Atletico Madrid.

Morata-Juve, atto terzo: ecco come

Kean è stato accostato recentemente anche a Siviglia e Milan anche se la pista concreta può riportarlo in Premier League: il Fulham resta in primissima fila. Cristiano Giuntoli partirà da una richiesta di 40 milioni per il cartellino di Kean anche se non è affatto escluso che la Juventus possa limare qualcosa favorendo la partenza dal suo centravanti desideroso di giocare con continuità nella stagione appena cominciata.

Il Fulham, tra l’altro, ha appena incassato 50 milioni dalla cessione di Mitrovic in Arabia Saudita: ecco perchè la pista è tutto fuorchè impossibile che si infiammi nei prossimi giorni. Includendo il giovane Yildiz, dunque, Allegri avrà a disposizione un quintetto di attaccanti di assoluto rispetto. Con Morata a Torino, sfumerebbe poi definitivamente la possibilità di vedere Berardi alla Juventus: sull’ala del Sassuolo occhio all’interesse della Fiorentina. Morata ha una clausola da 21 milioni, per la quale – ovviamente – non ci sarebbe da trattare con i ‘Colchoneros’ anche se il pagamento andrebbe effettuato in un’unica soluzione.

Difficile, decisamente improbabile, che l’Atletico acconsenta ad uno sconto: il tempo per cercare un erede scarseggia e Simeone ha sempre parlato dell’importanza dello spagnolo per l’attacco dei ‘Colchoneros’. Nelle due partite collezionate in questo inizio di stagione, Morata ha segnato 1 rete in 84′ sul rettangolo verde: la sua prossima apparizione, tra una manciata di giorni, potrebbe vedere una maglia a strisce bianconere – ancora una volta – sulle spalle del centravanti iberico.