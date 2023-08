Cagliari: arriva il bomber della Nazionale

Colpo a sorpresa da part del Cagliari, dove sembra destinato ad arrivare il bomber della Nazionale, ecco di chi si tratta ed il punto sulla trattativa per il calciatore

Con il ritorno in Serie A, la squadra sarda deve ancora definire la rosa a disposizione di Claudio Ranieri, motivo per il quale sarebbe alla ricerca di una punta in grado di garantire un maggior numero di gol.

La passata stagione è stata sofferta, ma alla fine il Cagliari è riuscita a spuntarla ai playoff, avendo la meglio nella finale sul Bari, con il gol nei minuti conclusivi al San Nicola, utile per tornare, dopo una sola stagione di purgatorio in B, nella massima categoria.

Obiettivo della prossima stagione sarà quello di rimanere in A, possibilmente senza soffrire sino alle ultime giornate. Per il raggiungimento di tale traguardo servono però altri colpi di mercato, ad aggiungersi a quelli già ufficializzati.

Cagliari, che colpo: arriva il bomber della nazionale

I rossoblu hanno rinforzato il reparto mediano di campo, dove sono arrivati dalla SPAL e dal Verona gli interni Prati e Sulemana, senza poi dimenticare l’arrivo di Jankto dagli spagnoli del Getafe, mentre in avanti le operazioni in entrata hanno coinvolto dei prestiti, come nel caso di Shomurodov ed Oristanio.

Ai sardi serve però un attaccante di peso, negli ultimi giorni sono stati diversi i nomi accostati alla squadra guidata da Ranieri, a partire da Petkovic e Petagna fino a passare dal giovane Colombo, ma nelle ultime ore sono giunte nuove voci in tema centravanti.

Conosciuto nella scorsa stagione di Serie B, il giocatore su cui avrebbe messo le mani il DS Bonato sarebbe Joel Pohjanpalo, reduce da un’annata super con il Venezia, dove tra i lagunari ha messo a segno 19 reti, terminando al secondo posto la classifica cannonieri del torneo, proprio alle spalle del cagliaritano Lapadula.

Sono state ben 40 le marcature tra i due attaccanti, i quali potrebbero far coppia nella corrente stagione del principale campionato italiano. Da ricordare come Lapadula il prossimo febbraio compirà 34 anni, 6 in più di Pohjanpalo, il quale si trova una carriera in ascesa, punto ormai fermo della Nazionale finlandese, in cui ha realizzato 14 reti in 63 presenze, potrebbe essere lo scandinavo il nuovo acaquisto per il Cagliari in chiave offensiva. Nelle prossime ore è atteso il blitz per acquistarlo dal Venezia.