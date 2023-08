Il Napoli beffa Giuntoli, si avvicina un super colpo

Colpo last minute per Napoli, De Laurentiis beffa a Giuntoli: arriva il giocatore a lungo seguito dal dirigente juventino

Incredibile svolta per il mercato del Napoli. Saltato Gabri Veiga, il club azzurro è pronto a piazzare comunque un super colpo in questi ultimi giorni di mercato. Un po’ per risollevare l’ambiente dopo la grande delusione del mancato arrivo del talento spagnolo, un po’ per pura necessità.

Con le partenze ormai programmate di Gaetano (si va verso il prestito al Frosinone) e Demme (saltato l’Hertha, resta in piedi la pista turca), i centrocampisti a disposizione di mister Garcia al momento sarebbero solo cinque, seppur di grande qualità. Troppo pochi per poter affrontare una stagione impegnativa stando sempre al vertice.

Per questo motivo DeLa e Meluso starebbero lavorando alacremente per chiudere un altro colpo a centrocampo, un giocatore in grado di dare a Garcia un’ulteriore alternativa in mediana, per fare rifiatare, di tanto in tanto, Lobotka, e per poter anche eventualmente fungere da sostituto di Anguissa all’occorrenza.

Un colpo di livello internazionale in arrivo a un prezzo low cost a pochi giorni dalla scadenza del contratto. Affare straordinario per i campioni d’Italia ed ennesima beffa di mercato per l’ex azzurro Cristiano Giuntoli, che lo aveva seguito a lungo e aveva tentato anche di portarlo a Torino nelle scorse settimane, senza successo.

La ciliegina sulla torta di un mercato napoletano non molto ricco, a dir la verità, potrebbe essere rappresentata da un esubero della Fiorentina, un calciatore di altissimo livello che da tempo sta cercando una nuova sistemazione, per ‘monetizzare’ anche il Mondiale da protagonista vissuto quasi un anno fa.

Mercato Napoli, colpo last minute in arrivo: che beffa per Giuntoli

Si tratta del marocchino Sofyan Amrabat. Un centrocampista di grande valore che a Firenze ha dimostrato di essere in grado di fare la differenza in Serie A, e che ambisce ormai a giocare in squadre che possano permettergli di competere anche per la Champions, se non per lo scudetto.

Seguito a lungo da Giuntoli, fin dai tempi di Napoli (qualche anno fa lo aveva praticamente preso, ma dovette scontrarsi con la volontà del giocatore di accettare Firenze piuttosto che Partenope), potrebbe diventare adesso il colpo last minute del Napoli a un prezzo di favore, considerati anche i buoni rapporti che legano DeLa e il presidente Commisso.

Una notizia riportata anche dal quotidiano Il Mattino e che di certo farebbe gioire Garcia, in questi giorni preoccupato per il suo centrocampo. Non è un caso, infatti, se nelle ultime settimane sta lavorando molto su possibili alternative ‘fantasiose’, come Raspadori mezzala o Ostigard mediano. Numericamente in quella zona di campo il Napoli è scoperto.

Urgono correttivi, per non rischiare di iniziare la nuova stagione con un grave handicap, considerando che infortuni e manifestazioni intercontinentali (come la Coppa d’Africa) priveranno per diverse settimane la squadra di alcuni elementi molto importanti.