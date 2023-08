Il Milan in sede di mercato è stato senza ombra di dubbio la squadra che ha impressionato di più. Ha messo a segno colpi a raffica, per giunta tutti di pregevole fattura, ed ora sta raccogliendo i frutti con i risultati fin qui maturati in Serie A. Per Pioli, però, arriva un ultimo regalo da questa sessione.

E’ stata una sessione di mercato, quella che sta per volgere al termine, in cui non sono mancate di certo le sorprese ed i colpi di scena. Per non parlare dei duelli per profili attenzionati da club differenti. Proprio per questo scatto finale i rossoneri, a prescindere dal centravanti, vogliono regalarsi un altro calciatore di alto livello. Il Milan è stato, infatti, il grande protagonista di questa sessione ed ora intende proseguire su questo percorso virtuoso. Beffa per il Napoli, che da tempo si stava muovendo sulle tracce di questo calciatore indicato da tutti come l’erede di Luka Modric.

I rossoneri si regalano il nuovo Modric

Il Milan ed il Napoli non sono solo le due squadre che hanno convinto di più in questo avvio di Serie A. Entrambe a punteggio pieno, in attesa della gara dell’Inter, sembrano le due squadre che si contenderanno il titolo fino al termine della stagione. Adesso, però, le armi si incrociano, metaforicamente parlando, anche in sede di mercato.

Stando a quanto raccontato da calciodangolo.com, il Napoli ha presentato un’offerta da 20 milioni alla Dinamo Zagabria per Martin Baturina. Talento classe 2003, è valutato dai croati, allo stato attuale delle cose, 30 milioni di euro. Si tratta di un centrocampista che ricorda molto Luka Modric e che piace anche al Milan, che vorrebbe lavorare per bloccarlo in vista di gennaio o di giugno. Con gli azzurri fermi al momento, i rossoneri lavorano alla beffa.

Baturina al Milan, beffato il Napoli

Si tratta di uno dei talenti più puri del calcio internazionale, come certificato dal percorso fatto fino a questo momento. Classe 2003, è già un titolare in una squadra importante in patria come la Dinamo Zagabria ed è sul taccuino di alcuni dei più grandi club internazionali. A partire dal Napoli, che da tempo si sta muovendo per garantirsene le prestazioni e le prospettive ma che ora rischia di restare con il cerino in mano, per quanto al momento abbia già presentato un’offerta ufficiale al club croato per Martin Baturina.